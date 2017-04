Her er det beste som strømmes i påsken

FANTASTISK SERIE: «Man in the High Castle» er en av de aller beste seriene du kan se i påsken.

Vi har gjort jobben for deg, og kikket gjennom alle strømmetjenestene for å finne de aller beste tingene du kan kaste bort noen timer på i påsken.

Vi kan si det med en gang - det er bare å glede seg.

Krimserier og filmer

NRK kjører den tredje sesongen av "Broadchurch". Har du gått glipp av de forrige kan du kikke på dem på Netflix. God, britisk krim.

NRK har også sesong to av "Nedgravde hemmeligheter", og vil ha sesong en tilgjengelig for strømming.

Over på Sumo hos TV 2 kan du sjekke ut "Apple Tree Yard" og "Vitnet" (Agatha Christie). Hos Amazon Prime finner du "Bosch" med to sesonger, en serie som også er på Viaplay og HBO Nordic.

"Frikjent" ligger på Sumo med to sesonger og med en sesong på Viaplay og Netflix.

Viaplay har også oppfølgeren til "Prison Break", som er klart anbefalt.

Hos HBO Nordic kan du kanskje også kalle "Hap And Leonard" for krim, men kanskje ikke den tradisjonelle britiske typen. Om du ikke har sett "The night of" er påsken perfekt tid.

Hos Netflix kan den finske serien "Sorjonen" være et godt valg.

Serier for voksne



Hvis du er ute etter noe annet enn krim bør du sjekke ut "Big Little Lies" hos HBO Nordic, og "Taboo" om det er en serie du ikke har fått med deg.

De fire sesongene av "Black Sails" på HBO Nordic er morsom piratunderholdning, og siden den fjerde er den siste kan den være fin å ta i påsken hvis du har tid.

For retroelskere anbefaler vi å sjekke ut alle syv sesonger av "Buffy the Vampire Slayer" på Viaplay, fordi det er herlig enkel underholdning.

De to beste seriene du kan kikke på i påsken vil vi likevel si er to serier du finner på Amazon Prime (primevideo.com): "Man in the High Castle" og "Goliath".

Over hos kringkastningen er "Hotel Halcyon" en fin serie for den som liker britisk drama, og det kan nok også sies om den svenske thrillerserien "Før vi dør".

Og du, har du ikke sett "Designated Survivor" på Netflix bør du det.

Filmer for voksne

Du kan se en skokk med "Fast & Furious"-filmer på Sumo (hele seks stykk). Viaplay har stort sett fylt opp med nye filmer du ikke har lyst til å se, slik som den noe middels "Money Monster" med George Clooney.

Liker du drama kan du derimot kose deg med "Remember", en meget sterk film.

"London Has Fallen" er også en grei film.

Hos Netflix kan du kikke på "127 Hours", en sterk film om en fjellklatrer som måtte skjære seg løs for å redde eget liv. Ellers er klassikeren "Something's Gotta Give" fin å få med seg for den som liker en koselig filmkveld.

Amazon Prime satser mye på kvalitetsklassikere, og vi vil anbefale både "Twelve Monkeys" og "The Thing" for en spenningspåske.

Serier for barna

Krimserie på NRK Super med "Superkrim", som nok er veldig poppis. De nye episodene av "Odd Squad" hos Netflix er nok innertier for mange, det samme som "My Little Pony"-serien og "Dinotrux" for andre.

Viaplay kan lokke med "Thunderbirds" og den noe slitsomme - for voksne - "Nicky, Ricky, Dicky og Dawn".

Ellers er selvfølgelig alltid NRK Super et strålende barnevalg, og siden sesong to av "Flaskepost fra Stillehavet" kommer påskemorgen anbefaler vi den!

Filmer for barna



På Viaplay kan barna kose seg med "Finding Dory", som er en meget god oppfølger til "Finding Nemo" ("Oppdrag Nemo", som også er tilgjengelig på tjenesten).

En film de voksne også kan kose seg med. Hos Viaplay ligger også "Angry Birds"-filmen, som er fin for barna. "Skjønnheten og udyret", tegnefilmen, ligger også på Viaplay.

Over hos TV 2 Sumo har de tilgjengelig "Den lille prinsen", som de voksne vil like minst like godt som de minste. Sumo har også "Kung Fu Panda 3" og "Minions".

Skjønner barna engelsk så ligger "Despicable Me" på Amazon Prime.