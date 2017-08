Forbes: Mark Wahlberg er verdens best betalte skuespiller

Hva får du dersom du tar en tidligere ungdomskriminell, rusmisbruker, modell og rapper å plasserer ham foran kamera?

Jo, verdens best betalte skuespiller.

Ifølge Forbes er det nemlig Mark Wahlberg som topper listen over verdens best betalte filmsskuespillere. Nettsiden skriver at Wahlberg tjente 68 millioner dollar før skatt i løpet av de siste tolv månedene. Det er over 537 millioner norske kroner i dagens kurs.

Den meget tunge lønningsposen kan Wahlberg blant annet takke "Transformers"-filmene for. Den siste filmen i rekken, "Transformers: The Last Knight", fikk elendige kritikker da den kom i sommer, men har allikevel spilt inn over 4,7 milliarder norske kroner.

I november er Wahlberg også klar med oppfølgeren til komedien "Daddy's home". Den første filmen trosset også elendige kritikker og ble en kassasuksess for 46-åringen.

Forbes skriver at Wahlberg som oftest har en fastsatt lønn uavhengig om filmen gjør det økonomisk bra eller ikke.

Nummer to på listen er tidligere WWE-stjernen Dwayne "The Rock" Johnson. Den tidligere wrestling-stjernen har de siste årene tatt hele verden med storm og blitt en såkalt "bankable star", en skuespiller som har nok karisma og stjernekraft til å gjøre hva enn slags makkverk til en kassasuksess. Selv om denne hedersbetegnelsen fikk en aldri så liten skramme med filmversjonen av TV-serien "Baywatch" i sommer, tjente Johnson mer enn 50 millioner dollar (nærmere 400 millioner norske kroner) fra 1. juni 2016 til 1. juni 2017.

Ifølge Forbes kan skuespilleren takke hovedrollen i HBO-serien "Ballers", film åtte i "Fast and the Furious"-serien og den kommende storfilmen "Jumanji" for det gode året. "Jumanji" har foruten Johonson også komiker Kevin Hart og Jack Black på rollelisten. Norsk premiere er 25. desember.

Etter Johnson følger "Fast and the Furious"-kollega Vin Diesel med 54.5 millioner dollar, over 420 millioner norske kroner. Lønnsslippen skyldes hovedsakelig den siste filmen i "Fast and the Furious"-universet "The Fate of the Furious" og "Guardians of the Galaxy Vol. 2".

I skrivende stund har "The Fate of the Furious" spilt inn over 1,2 milliarder dollar, over ni milliarder norske kroner, verden over.

Men det er ikke bare amerikanske stjerner som tjener godt i filmbransjen. Den kinesiske ringreven Jackie Chan holder fortsatt koken. Ifølge Forbes oversikt tjente 63-åringen 49 millioner dollar i foregående år (over 387 millioner norske kroner).

Topp ti-listen inneholder også tre stjerner fra Bollywood med henholdsvis Shah Rukh Khan på en åttendeplass, Salman Khan på en niendeplass og Akshay Kumar på tiendeplass.

Lønnforskjeller mellom kvinner og menn



Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn i Hollywood blir ofte diskutert i media. Forbes liste viser at det fortsatt er en stor forskjell på lønningsposen mellom kjønnene.

"La La Land"-stjernen Emma Stone er den best betalte kvinnelige skuespilleren i verden, men havner kun på en 15. plass. Hun hadde 26 millioner dollar i inntjening, cirka 205 millioner norske kroner, i foregående år.

Etter Stone følger Jennifer Aniston på 16.plass og Jennifer Lawrence 17.plass.

Samlet tjente topp ti av de mannlige skuespillerne rundt 488.5 millioner dollar (over 3,8 milliarder norske kroner), mens topp ti kvinner kun tjente 172.5 millioner dollar (over 1,3 milliarder norske kroner). Forbes skriver at lønnsforskjellene hovedsakelig skyldes at de store blockbuster-filmene som oftest har mannlige hovedroller. Det er rett og slett for få godt betalte jobber for kvinnelige skuespillere.

Listen er regnet ut med tall hentet fra analysebyråene Nielsen og ComScore, samt filmnettsidene Box Office Moho og IMDB. I tillegg har Forbes snakket med kilder i filmbransjen.

Topp 20 best betalte skuespillere i 2017*:

Mark Wahlberg - 68 millioner dollar - 537 millioner norske kroner Dwayne "The Rock" Johnson - 65 millioner dollar - 513 millioner norske kroner Vin Diesel - 54.5 millioner dollar - 430 millioner norske kroner Adam Sandler - 50.5 millioner dollar - 399 millioner norske kroner Jackie Chan - 49 millioner dollar - 387 millioner norske kroner Robert Downey, Jr. - 48 millioner dollar - 379 millioner norske kroner Tom Cruise - 43 millioner dollar - 339 millioner norske kroner Shah Rukh Khan - 38 millioner dollar - 300 millioner norske kroner Salman Khan - 37 millioner dollar - 292 millioner norske kroner Akshay Kumar - 35.5 millioner dollar - 280 millioner norske kroner Chris Hemsworth - 31.5 millioner dollar - 248 millioner norske kroner Tom Hanks - 31 millioner dollar - 244 millioner kroner Samuel L. Jackson - 30.5 millioner dollar - 241 millioner norske kroner Ryan Gosling - 29 millioner dollar - 229 millioner norske kroner Emma Stone - 26 millioner dollar - 205 millioner norske kroner Jennifer Aniston - 25.5 millioner dollar - 201 millioner norske kroner Jennifer Lawrence - 24 millioner dollar - 189 millioner kroner Ryan Reynolds - 21.5 millioner dollar - 169 millioner kroner Matt Damon - 21 millioner dollar - 165 millioner kroner Jeremy Renner - 19 millioner - 150 millioner kroner

*Summen er før skatt