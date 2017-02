«Fifty Shades Darker»: - Sexscenene dukker opp hver gang de går tomme for dumme replikker

LITE ACTION: Til tross for å ha skrudd opp temperaturen på sexscenene, er det lite bedring å se i oppfølgeren "Fifty Shades Darker". Her er Anastasia Steel spilt av Dakota Johnson.

To år er gått siden verden gikk bananas over den første filmen basert på den meget populære "Fifty Shades of Grey"-bokserien.

Mye har skjedd i verden siden den gang: Verdens politikere kom frem til en historisk klimaavtale i Paris, fotballklubben Leicester vant Premier Leauge i England og Donald Trump er blitt president i USA.

Én ting som ikke ser ut til å ha endret seg, er filmindustriens vilje til å lage et godt produkt av et allerede populært og etablert fenomen.

For dette, dette er meget, meget tynn suppe.

Sexavtale

"Fifty Shades Darker" er altså film nummer to basert på E. L. James meget populære bokserie, "Fifty Shades".

Handlingen fortsetter kort tid etter første film sluttet, der vår kvinne Anastasia Steel (Dakota Johnson) takket nei til kjæresten/milliardær/forfølger/BDSM-spesialist Christian Greys (Jamie Dornan) forslag om et slags forhold.

Mens Steel vil ha et "normalt" (og sunt) forhold (som Grey definerer som "vanilje"), ønsker Grey å kunne svinge pisken i tide og utide. Steels avslag overrasker Grey og han setter all sin lit til penger, makt og sex for å kunne klare å vinne henne tilbake. Han kan til og med ty til å legge pisken på hylla, bare drømmekvinnen kommer tilbake.

Uheldigvis for dem begge er det en rekke elementer som ikke vil ha den romantiske slutten vi alle ønsker oss.

- En skikkelig drittsekk



Nei, så hvor skal man starte?

For det første er manuset fortsatt meget svakt. Visstnok er det forfatter E. L. James ektemann som har ført boken over til filmmanuskript, uten at tilgangen til førstehåndskilden ser ut til å ha hjulpet. Filmens (altfor lange) 118 minutter inneholder flere klisjeer enn en gjennomsnittlig konfirmasjonstale.

Selv om både Dornan og Johnson har fått litt mer kjøtt på beina enn å bare være pene ansikter denne gangen, er det vanskelig å fåtte noe interesse for hovedpersonene. Grey virker som verdens største drittsekk med så mange psykotiske trekk at enhver kvinne ved sine fulle fem hadde løpt og skaffet besøksforbud for lenge siden. I tillegg virker det som at det er ekstremt viktig å få frem at Grey har penger - mye penger.

"Jeg var på shopping i Housten forrige uke" sier Grey i en scene.

"Hva kjøpte du der?" spør Steele.

"Et flyselskap" er svaret.

For er det noe som sier ekte kjærlighet, er det størrelsen på bankkontoen din.

Steele på sin side fremstilles fortsatt som en ung, naiv og fager møy som så vidt vet forskjellen på en penis og en bratwurst. Og de få gangene hun endelig klarer å stå imot Greys dominerende væremåte, faller hun sammen som et korthus sekundet etterpå. Snakk om bra forbilde. En svakere person har jeg ikke sett siden Thomas Giertsen brakk armen da han brøt håndbak på "Mandagsklubben" for noen år tilbake.

GI MEG DET JEG VIL HA: Filmen ser ut til å fokusere mest på alt det materialistiske Christian Grey ønsker å tilby Anastasia Steel, bortsett fra frihet. Tilsett også store doser regn, musikk med tung bass og kleine replikker og du har en kassasuksess.

Mye sex

Så til det så mange har ventet på og det som gjorde at bokserien fikk stemplet "husmor-porno": Sex.

I den første filmen måtte man vente godt over 60 minutter før "godsakene" dukket opp. Denne gangen ser det ut til at filmskaperne har ønsket å gi publikum det de vil ha raskt. Etter 25 minutter kommer første sexscene. Etter den tid dukker de opp hver gang manusforfatterne har gått tom for dumme replikker, noe som er cirka hvert tiende minutt.

Hendelsesforløpet er omtrent det samme hver gang:

COUGAR: Kim Basinger dukker opp i rollen som Elena Lincoln, Christian Greys (Jamie Dornan) første opplevelse med BDSM-livet.

Christian Grey sier noe drøyt. Anna kaster på seg sitt beste "forvirret hund"-ansikt med et sjokkert pip. Hun følger dog lydig. Musikk med tung bass spilles og vi klipper over til litt lakengymnastikk på soverommet.

Mens Dakota Johnson kaster klærne rett som det er, ser det ut til at Dorian har fått gjort en spesialavtale der å vise sixpacken er nok.

Godt jobbet, likestilling.

Den meget repeterende oppskriften er mer kjedelig enn pirrende, og får meg heller til å tenke andre ting som hva skal jeg ha til middag, hva er egentlig sneglers mening med livet og tror du hunder har navn på oss mennesker?

Foruten kleine replikker, virker det som filmskaperne har forsøkt å stappe altfor mye inn i filmens knappe to timer. Her er det tidligere mentalt ustabile ekskjærester, en uinspirert Kim Basinger i en slags cougar-rolle og Steeles nye sjef med uhederlige intensjoner (og et elendig ordspill av et navn).

Alt i alt blir det forhastet og tettpakket, og ingen av historiene får tid til å utvikle seg nevneverdig.

- Vil tjene en drøss med penger

Jeg gikk inn i kinosalen med et ørlite håp om at film nummer to skulle være bedre enn nummer en. Det blir for lett å slakte slike populærkulturelle fenomener bare for slaktens skyld. Uheldigvis er ikke oppfølgeren et terningkast bedre enn forgjengeren.