Fant 144 millioner år gammel fiskeøgle på Svalbard

En ny fiskeøgleart er oppdaget på Svalbard. Den har fått navnet Keilhauia nui og var en havlevende jeger på rundt fire meter. Her tre av forskerne under selve utgravingen. Fra venstre: Linn Novis, Bjørn Lund og Tommy Wensås.

En ny, 144 millioner år gammel fiskeøgleart er oppdaget på Svalbard. Den har fått navnet Keilhauia nui og var en havlevende jeger på rundt fire meter.

Forskere fra Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo har beskrevet arten i en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Plos One.

– Fiskeøgla er fra den aller tidligste delen av kritt og er den første marine øgla beskrevet fra denne tidsperioden på Svalbard, sier doktorgradsstipendiat Lene Liebe Delsett, som er førsteforfatter av artikkelen.

Nesten hele skjelettet er bevart slik det var da dyret levde, med unntak av størstedelen av hodet. Internasjonalt er fiskeøgler fra denne tiden svært dårlig kjent.

Artikkelen tar for seg utviklingen av hofta hos fiskeøgler, og sammenligner med utviklingen hos hvaler. Keilhauia nui har den mest komplette fiskeøglehofta fra tidsperioden kritt kjent i verden.

Slektsnavnet Keilhauia er gitt etter Baltazar Mathias Keilhau (1797– 1858), den første norske geologen som gjorde feltarbeid i Arktis. Artsnavnet nui er oppkalt etter miljøvernorganisasjonen Natur og Ungdom, som feirer 50 år i 2017.

Forskerne skriver i begrunnelsen for navnevalget at Natur og Ungdom arbeider for å ivareta det biologiske mangfoldet i Arktis. (©NTB)

