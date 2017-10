Ett plagg, tre antrekk: blazeren

Et plagg som jeg mener enhver mann burde ha i sin garderobe, er den mørkeblå blazeren.

Blazerens anvendelige design og snitt gjør den enkel å kombinere; du kan lett dresse den opp og ned, og den passer derfor til de fleste anledninger.

Det er viktig at du velger riktig blazer. Den gammeldagse blå-blazeren med gullknapper er ikke det du skal bruke. Jeg synes du heller skal gå for en modell med grovere struktur. Nå på vinteren er det kult med flanell eller kraftigere ullkvalitet.

Her finner du sesongens kuleste blazere.

Williams antrekk

Blazer fra Morris Herritage - Vest fra Oscar Jacobsen - Skjorte fra Orian - Chelsea Boots fra R. M. Williams - Bukse fra Tramarossa

Den halvforede marineblå blazeren fra Morris Heritage er en sikker vinner. Med sin lette helårskvalitet kan du bruke den alle sesonger. Midt på sommeren er den fin å kombinere sammen med en avkjølende linskjorte, men nå som vinteren nærmer seg med stormskritt, skal du bruke den sammen med varmere vintertilbehør.

Den marineblå blazeren fra Morris Herritage er enkel å kombinere. Den passer til de fleste anledninger, og er derfor en sikker vinner. Du finner blazeren på Follestads butikker. Foto: Ole Martin Halvorsen

William Follestad William Follestad (41) har nærmest fått kunnskap og interesse for mote inn med morsmelken. Han er fjerde generasjon Follestad som driver kleskjeden med samme navn. William startet sin karriere i familiebedriften i 2000 som butikksjef for nye Follestad på Strømmen Storsenter. Det var startskuddet for mer trendy Follestad-butikker med større fokus på en yngre kundegruppe. I dag finnes det ti Follestad-butikker på Østlandet og én på Vestlandet. I en artikkelserie med tolv temaer skal William denne høsten gi eksperttips til Side3-leserne om hvilke plagg de bør ha i garderoben, hvordan man kombinerer klær og hva som er de ultimate julegavene til en motebevisst mann.

Gjør den noe mer formell ved å bruke den over et pyntet antrekk, eller kombiner den med jeans for en litt avslappet stil. Jeg synes også at flere lag med plagg under blazeren vil gi et kult og trendy uttrykk.

1. Daniel:

Om du kombinerer blazeren med en fin skjorte og en grå flanellbukse, får du et fint pyntet antrekk. Samtidig vil blazerens kraftige struktur hindre at antrekket blir for stivt.

Flanell mener jeg er et av høstens stoffer, og en grå bukse som er litt høy i livet vil se bra ut med et klassisk belte. En lyseblå skjorte kompletterer den mørke fargen i blazeren, og med tilbehør som et marineblått slips og et lyst tørkle skaper du fine kontraster. Med et par stilige loafers, med små detaljer, er antrekket komplett.

Blazeren går fint sammen med et pyntet antrekk. Dens grove struktur hindrer også at antrekket blir for stivt. Foto: Ole Martin Halvorsen

Med en lyseblå skjorte, og tilbehør som et marineblått slips og et lyst tørkle, skaper du fine kontraster.

Foto: Ole Martin Halvorsen

Daniels antrekk

Blazer fra Morris Herritage - Skjorte fra Barba Napoli - Slips fra Corneliani - Loafers fra Sanders* - Bukse fra Frislid

2. William:

En trend som er stor denne sesongen, er den såkalte "layer on layer"-stilen. Jeg synes en fin variant av dette er å bruke blazeren med en nylonvest og en skjorte under. Fordelen med å bruke vest er at den ikke tar så mye plass i ermene, og med skjorten bevarer du preppy-stilen. Hvis vesten har en toveis zip, er det veldig kult å ha glidelåsen litt åpen nede. Dersom du ønsker en litt penere og klassisk look, kan du bytte ut nylonvesten med en ullvest.

Komboen cargobukser og chelsea boots er heller aldri feil, og disse buksene er det kvalitet over. Tramarossa lager nemlig plaggene sine av ordentlig selvedge-kvalitet.

Å bruke en nylonvest og skjorte under blazeren er en fin variant av "lag på lag"-trenden. Foto: Ole Martin Halvorsen

Cargobukser og chelsea boots passer fint til dette antrekket. Foto: Ole Martin Halvorsen

3. Robin:

Det å mikse det klassiske med det litt mer røffe er blitt en trend man ser mye i motebildet. Om du bruker blazeren med jeans og en turtle neck, gjør du nettopp dette. Blazeren blir med en gang mer hverdagslig, og det gir en mer sporty stil.

En fin måte å piffe opp antrekket på synes jeg er å mikse med farger. Et mønstret skjerf i en dyp grønnfarge som matcher det marineblå, og et tørkle i beige og brune toner, gjør deg og antrekket ditt med en gang mer interessant.

Når du kombinerer blazer, turtle neck og jeans mikser du det klassiske med en mer sporty stil. Foto: Ole Martin Halvorsen

Bruk tilbehør i farger som gjør antrekket spennende. Foto: Ole Martin Halvorsen

Robins antrekk

Blazer fra Morris Herritage - Skjerf fra Amanda Christensen - Turtle neck fra Morris - Chelsea Boots fra R. M. Williams - Jeans fra Jacob Cohen

