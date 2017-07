Et utrolig syn - løve ammer leopardunge i Tanzania

Hendelsen ble fotografert av en gjest ved naturreservatet Ngorongoro.

- Dette er helt vanvittig, og vi har aldri sett dette blant ville dyr, sier Luke Hunter som er president for organisajonen Panthera, til National Geographic.

Det er fremdeles uklart hva som har ført den lille leopardungen og løvemoren sammen, men eksperter som har fulgt løven over en lengre tid, har en teori.

Løvinnen, som er kjent under navnet Nosikitok har selv et kull med løveunger som er gjemt i en busk i nærheten, og det skal være på samme alder som den lille leopardungen, ifølge KopeLion, en organisasjon som har merket og overvåket løven via en GPS -sender i Tanzania.

Selv om adopsjonen av den lille leoparden er ekstremt uvanlig, er det psykisk sett ingen ting som skal hindre løven i å ta var på ungen til den kan klare seg selv. Melken de produserer er også svært like, påpeker Hunter til til National Geographic.

Men han sår allikevel tvil i framtiden til leoparden, da det er en hel rekke faktorer å ta hensyn til.

Blant annet er Hunter bekymret for hvordan den lille vil bli tatt imot av de andre løveungene, som på tross av lik alder er både større og sterkere.

Det er antatt at den lille leopardungen har kommet bort fra sin egen mor, og at naturen på oppsiktsvekkende vis hadde ført de to sammen.

