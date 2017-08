Espen sikret seg skiltet mange ønsket seg

(BROOM): Første generasjon av Golf GTI er legendarisk i bilverden. En bil som på mange måter både satte en standard for folkelig sportsbil, og samtidig startet en trend.

I dag er den inne i sin syvende generasjon. Den er større og har mer krefter og utstyr enn noen gang.

Likevel er det fortsatt mange som vil påstå at det er første generasjon som er den beste. Den ble vist på bilmessen i Frankfurt i 1975 – og kom på markedet senere samme år.

Med 112 hk klarte den 0-100 km/t på bare ni sekunder blank. Kjapt, på den tiden.

Har hatt over 20 VW

Espen Tangerud fra Geithus, i Modum kommune, er ikke bare litt over middels interessert i VW generelt, og Golf spesielt.

Den første bilen han hadde var 1982-modell Golf, med 1,8-liters 1989 VW Jetta-motor. Og siden har det bare ballet på seg. Over 20 VW-modeller har det blitt opp gjennom årene.

Men det er den knallrøde GTI-en som virkelig er kronen på verket.

– Følelsen da jeg skrev under kjøpskontrakten på den bilen var magisk, minnes han.

Måtte ha hjelp

Det er blitt fem år siden nå. 1983-modellen ble importert fra Sverige av forrige eier.

– I mitt eie har den de siste par årene blitt totalrestaurert fra front- til bakfanger. Men det skal i den forbindelse sies at jeg er helt avhengig av bistand fra kyndige folk – og de fortjener en stor takk. Jeg har ikke peiling på det tekniske. I stedet tar jeg meg av vask og dekkskift, forteller 39-åringen med et smil.

I forbindelse med restaureringen ble bilen skrudd helt fra hverandre. Så har alt blitt shinet, syredyppet, sandblåst, lakkert, rettet, vasket og/eller smurt opp.

At det er lagt ned betydelig innsats i denne bilen synes. GTI-en er rett og slett en perle!

Bidro til kaos

Det eneste som manglet var etterhvert det helt spesielle skiltet. Espen var ikke sen om å logge seg på, da det endelig ble åpnet for å bestille personlige bilskilt.

– Jeg bidro nok litt til at serveren til Statens vegvesen krasjet, he, he. Trykket F5 noen ganger. For GTI-skiltet ville jeg ha, forteller geithusingen.

Det er vanskelig å se for seg en bil som fortjener akkurat dette skiltet mer enn denne.

– Hva er det du liker best med bilen din?

– Det må være at dette var en av bilene som forandret bilmarkedet og var med å sørge for å få sportsbiler til folket. Dessuten synes jeg den er akkurat passe sprek, sint og sexy!

Men noen begrensninger har den jo.

– Du skal tenke deg godt om før du tar med kjæresten og barn og reiser på Norges-ferie med denne. Den er mest glad i søndagsturer i godt vær!

Får ikke stå og støve ned

Nå som det meste er gjort, er det ikke så store planer for bilen. Skjønt, Espen har ikke tenkt å la den bli stående ensom og forlatt innerst i garasjen av den grunn.

– Ingen sjangs for det! Her skal det vaskes hver 14. dag og kose meg på tur med den når anledningen byr seg. Kanskje blir det et og annet treff innimellom også. En ting er i alle fall sikkert: Den skal brukes!

Sånt liker vi i høre!