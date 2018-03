Espen Lervaag har over 100.000 følgere på Instagram. Da han la ut dette bildet, tok det fyr i kommentarfeltet

DUBLIN (Side3): Espen Lervaag (40) har gått fra å være en relativt ukjent tekstforfatter til å bli en av Norges mest populære humorister på sosiale medier. Tekstforfatteren står bak TV 2-serien "Maniac", som i det i disse dager lages en amerikansk versjon av med Oscar-nominerte Emma Stone og Jonah Hill i hovedrollene.

For mange er det dog Instagram folk kjenner Lervaag best fra. Hurum-mannen har det siste året blitt en meget populær mann på bildedelingstjenesten og har i skrivende stund over 115.000 følgere på Instagram.

- Det var aldri bevisst å bli morsom på Instagram. Følgerskaren har vokst veldig fort. Bare det siste året har det tatt helt av, sier Lervaag til Side3.

Den voldsomme suksessen har gjort at 40-åringen føler et visst press når han skal dele ting.

- Jeg tror at dersom jeg hadde gått inn med tanken "nå skal jeg være morsom", så hadde det aldri gått. Jeg legger ut det jeg synes er morsomt, men jeg føler jo et visst press for å leverer. Personer som følger meg fortjener jo noe innhold. Det er et press for å legge ut mer enn før, men jeg gjør dette fordi jeg synes det er morsomt, smiler Lervaag.

Tekstforfatteren har hatt stor suksess med å legge ut bilder med morsom tekst, men sier at det kan gå en kule varmt i tilbakemeldingen. Det er ikke alle som setter pris på 40-åringens humor.

- De gangene jeg får juling i kommentarfeltet skyldes det som oftest at folk har misforstått et innlegg. Det er min feil, selvfølgelig, for da har jeg ikke vært tydelig nok i premisset for det jeg har laget. Men jeg føler at vi lever i en verden der det er flere misforståelser enn tidligere. Folk er glad i å bli krenket, sier Lervaag.

Lervaag har blant annet harselert mye med Sylvi Listhaug og hennes famøse Facebook-innlegg, men det var en ungdomsforelskelse som skulle sette fyr på kommentarfeltet. Det var nemlig ikke alle som syntes det var morsomt at 40-åringen delte et bilde av 1990-tallsikonet Alicia Silverstone.

- Silverstone var jo min drømmedame da jeg var ung og hun spilte i filmen "Clueless". Etter det har jeg ikke hørt så mye fra henne, men en dag ser jeg en sak om henne i en eller annen avis. Mildt sagt så hun ikke ut som jeg husket. Så jeg legger ut et bilde av det, og da får jeg høre det. Ifølge kommentarfeltet er jeg sexistisk, mannsjåvinist og for utseendefokusert, smiler Lervaag lettere oppgitt.

Bildet som skapte reaksjoner:

- Jeg vil trekke fra sexist og mannsjåvnist, men at jeg spiller på utseende - helt klart. Altså, jeg har selv tapt meg siden jeg var ung. Men dem som sier noe annet om Alicia Silverstone, har ikke sett bildet jeg la ut, ler 40-åringen.

Etter han delte bildet, rant kritiske meldinger inn.

- Det var helt sinnsykt, og mange av de private meldingen jeg fikk vil jeg si er på grensen til trakassering. Det er nesten så du stiller deg spørsmålet om det er verdt å dele bilder. Jeg tåler det jeg, men jeg bare er av oppfatningen av at mange velger å mistolke slike ting litt med vilje.

- Det er en flinkis-kultur som har oppstått. Det virker som det er en trend der alt skal ha en moralsk vektskål. Alt må ha et budskap. Jeg er ikke enig. Noen ganger er ting bare for gøy. Det er ingen dypere mening bak det, forklarer Lervaag.

Får Netflix-versjon av TV-serie



40-åringen er i disse dager med i det norske mesterskapet i poker som arrangeres i Dublin. Dette er tekstforfatterens første store pokerturnering. Lervaag røk ut på dag to av hovedturneringen. Han sier han er fornøyd med å ha kommet så langt, men at han er skuffet over å å ut.

Men det er ikke bare poker og morsomme bilder på sosiale medier som står på dagsplanen for Lervaag. Som nevnt spilles det inn en amerikansk versjon av TV-serien "Maniac" for Netflix. Serien ble skrevet av Lervaag og Håkon Bast Mossige, og gikk i sin tid på TV 2. Den amerikanske versjonen kommer på Netflix i løpet av året. I produksjonen finner man store navn i Hollywood som regissør Cary Fukunaga ("True Detective", "Sin Nombre", "Beast of no Nation") og skuespillerne Emma Stone og Jonah Hill.

Lervaag sier at det blir gøy å se sin egen serie i Fukunagas versjon. Selv har han hatt svært lite å gjøre med den amerikanske versjonen.

- Etter produksjonsselskapet kjøpte rettighetene til serien, skjønte vi raskt at jo mer vi meldte oss ut av den kreative prosessen, jo større sjanse var det for at det ble noe av prosjektet. Amerikanerne har jo litt erfaring med TV og slikt, så vi backet litt ut, ler 40-åringen.

Til Side3 forteller tekstforfatteren at det amerikanske oppkjøpet ikke har gjort han til en rik mann, men det kan fort snu. Blir serien en suksess for Netflix og det lages flere sesonger, har Lervaag og medskaperne krav på royalties. Det kan bli gode penger for en beskjeden mann fra Norge.

- Det kan bli big business. At de lager én sesong gir oss en god årslønn. Om de lager flere sesonger blir det bedre og bedre. Men alt er bare en bonus. I utgangspunktet var vi bare glade for at vi fikk serien på norsk TV, ler serieskaperen.



- "Skam", "Mammon", "Nobel" - det virker som det er en gullalder for norsk TV nå?

- Ja, jeg tror det. Grunnen til det tror jeg skyldes at norske serieskapere lager utradisjonelle TV-konsepter. Det er de som går i utlandet. Ting som er annerledes. Se på "Skam" og måten det ble laget og presentert på. Man har jo ikke sett slikt før. Samme med "Maniac". Det er noe nytt. Det er de ideene som går utenfor Norge, sier Lervaag.

Den norske TV-suksessen til tross, tekstforfatteren advarer mot å bli for selvgod.

- Jeg har vært på noen dramasamlinger i Norge nå, og jeg tror at vi kanskje har litt for god selvtillit til hvor vi står i utlandet. Utenlandske serieskapere er ikke så opptatt av norsk drama som vi kanskje tro, ler Lervaag.

- Selvfølgelig, vi har laget utrolig mye bra de siste årene. At "Mammon" vant Emmy-pris skal vi slå oss på brystet med, for all det. Men den tanken om at "nå ser alle til Norge" er nok feil. Jeg tror utenlandske serieskapere driter i hvor ting blir laget, så lenge det er bra innhold, legger han til.

Lervaag forteller at "Maniac" har åpnet dører i den internasjonale TV-bransjen. Han arbeider for øyeblikket med en ny humor-dramaserien for et engelsk produksjonselskap. I serien "Dover til I die" møter vi en nordmann som selger alt han eier og flytter til England for å drive supporterpuben til favorittklubben Dover Athletic i engelsk femtedivisjon.

- Den serien spiller veldig på nostalgien nordmenn har til engelsk fotball. Jeg tror det kan bli veldig bra og håper det kan komme seg på beina ganske kjapt, avslutter Lervaag.