Eskortepikes Instagram-bilder skaper trøbbel for russisk milliardær

Møre og Romsdal en gang i august 2016. Den store yacthen «Elden» legger til kai i Molde. Med på slep er følgebåten «Severnaya Ten». Den russisk registrerte luksusyachten er kjent for å bringe noen av verdens rikeste personer til norske farevann. Spesielt russiske olgiarker trives i Norge. I Møre og Romsdal får de være i fred, samtidig som de får utfordret seg på havfiske. Personene om bord «Elden» holder seg som regel for seg selv.

Hvem som er om bord båten denne gangen er man ikke sikker på, men lokalavisen Romsdals Budstikke spekulerer i om det er Oleg Deripaska som har tatt seg en ny tur til Norge. Russeren har bygget seg opp en kjempeformue på aluminium og er en av Russlands rikeste menn. Én gang i tiden skal han ha hatt en formue på over 28 milliarder dollar, over 219 milliarder norske kroner. Finanskrisen i 2008 ble dyrt for Deripaska og eksperter anslår at han tapte over halvparten av formuen. I dag antar man at formuen «bare» er på rundt 50 milliarder norske kroner.

Som mange av de andre oligarkene som tjente seg steinrike på tvilsomme forretningsavtaler i kjølvann av Sovjetunionens fall, er også Deripaska omstridt. Foruten anklager om hvitvasking av penger og andre ulovligheter, har den 50 år gamle forretningsmannen vært i internasjonal presses søkelys det siste året. Deripaska er nemlig mannen som hadde Donald Trumps tidligere kampanjesjef Paul Manafort på lønningslisten. I 2006 skal Manafort ha blitt leid inn for å bedrive lobbyvirksomhet på vegne av russiske interesser i USA. Etter avsløringen, har den tidligere kampanjesjefen vært en sentral skikkelse i FBIs etterforskning av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget. Deripaska har nektet for at noen slik avtale noen gang eksisterte.

Noe forretningsmannen ikke kan nekte for er at han har et nært forhold til Russlands president, Vladimir Putin.