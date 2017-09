Emily Ratajkowski mener fransk magasin har fotoshoppet brystene og leppene hennes

Modellen Emily Ratajkowski (26) går ut mot det franske magasinet «Madame Figaro» fordi hun mener de har fotoshoppet brystene og leppene hennes, skriver Allure.

MODELL: Emily Ratajkowski misliker å ha blitt fotoshoppet til forsiden av Madame Figaro.

Ratajkowski, som ble verdenskjent etter hun danset naken rundt i musikkvideoen til Robin Thickes «Blurred Lines› i 2013, er på forsiden av denne månedens utgave av Madame Figaro - avbildet i en stor, svart kåpe som viser deler av brystene hennes.

- Ekstremt skuffet



På Instagram har Ratajkowski delt originalbildet og bildet av magasinforsiden, hvor det ser ut som bryster og lepper er endret på.

«Alle er vakre på sin egen unike måte. Vi er alle usikre på de tingene som skiller oss fra de typiske skjønnhetsstandardene. Jeg, akkurat som veldig mange av oss, prøver å jobbe med de usikkerhetene hver eneste dag. Jeg ble ekstremt skuffet da jeg så at leppene og brystene mine ble fotoshoppet på denne magasinforsiden. Jeg håper moteindustrien kan lære seg å slutte å undertrykke de tingene som gjør oss unike, og i stedet begynne å feire vår individualitet,» skriver Ratajkowski.

Everyone is uniquely beautiful in their own ways. We all have insecurities about the things that make us different from a typical ideal of beauty. I, like so many of us, try every day to work past those insecurities. I was extremely disappointed to see my lips and breasts altered in photoshop on this cover. I hope the fashion industry will finally learn to stop trying to stifle the things that make us unique and instead begin to celebrate individuality. Et innlegg delt av Emily Ratajkowski (@emrata) fredag 15. Sep.. 2017 PDT

- Er mer enn bare kropp



Ratajkowski har vært tydelig på at hun har et avslappet forhold til nakenhet.

- Det plager meg virkelig at folk blir så fornærmet over bryster. Det får meg til å skjønne hvor «fucka» kulturen vår er. Vi tenker ikke på skjønnhet og feminitet når vi ser bryster, vi tenker på vulgære, overseksualiserte bilder, uttalte Ratajkowski i et intervju med Allure i sommer.

Modellen sier hun er feminist, og at hun bruker kroppen sin for å fremme kvinners sak. Hun gikk hardt ut mot de som kritiserte Kim Kardashian for å kle av seg, og delte et toppløsbilde med Kardashian i protest.



- Vi (kvinner, red. anm.) er mer enn bare kropp, men det betyr ikke at vi trenger å skamme oss over dem eller vår egen seksualitet, sa Ratajkowski om hendelsen i et intervju med Harper Bazaar i 2016.

Har du sett denne populære videoen?