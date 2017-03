Emily Ratajkowski har lagt ut 21 nakenbilder: - Ikke noe å være redd for

"Vi er mer enn bare våre kropper, men det betyr ikke at vi er nødt til å skamme oss over dem eller vår seksualitet", sier Emily Ratajkowski.

Supermodell Emily Ratajkowski (25) havnet for alvor på radaren til alle verdens menn da hun dukket opp toppløs og leken i musikkvideoen til Robin Thickes "Blurred Lines".

Kort tid etter ble hun kåret til verdens mest sexy kvinne av en rekke herremagasiner og debuterte deretter uten en tråd i Sports Illustrated Swimsuit Issue i 2014.

Til nettsiden Swim Daily har Ratajkowski sagt at hun ikke har problemer med å være naken.

- Jeg synes i grunn ikke at nakenhet er noe å være redd for eller flau over. Det er en måte å verdsette kroppen din på, så jeg er generelt ikke sjenert, sier hun.

Som en ung kvinne som stadig publiserer lettkledde bilder av seg selv på Instagram, er Ratajkowski vant til kritikk. Hun bøyer ikke lett av av den grunn.

Da Kim Kardashian ble kritisert for å poste en naken selfie, tok Ratajkowski henne i forsvar og deretter postet de et bilde hvor de poserte nakne sammen, for å fortelle kritikerne at de ikke lar seg stoppe.

"Vi er mer enn bare våre kropper, men det betyr ikke at vi er nødt til å skamme oss over dem eller vår seksualitet", var budskapet.

