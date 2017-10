Ekspert hevder å ha avslørt Allah-feil

I forrige uke kunne Uppsala Universitet bringe nyheten om at deres arkeologer hadde avdekket vikingtekstiler som var brodert med «Allah» og «Ali». De angivelige arabiske inskripsjonene ble funnet på vevde silkebånd som stammer fra båtgraver og kammergraver fra vikingtiden i Birka og Gamla Uppsala i Sverige.

- På disse vevde silkebåndene var det inskripsjoner som så ut som geometriske kufiske tegn, og sammen med da arabisktalende personer, har jeg funnet ut at det finnes noen mystiske inskripsjoner av «Allah» og «Ali» på disse båndene, uttalte arkeolog ved Uppsala Universitet, Annika Larsson, til Nettavisen.

Funnet ble straks en internasjonal nyhet som ble omtalt av medier som blant annet The New York Times, BBC og The Guardian.

- Betyr ingenting på arabisk

Nå hevder en ekspert innen middelaldersk, islamsk kunst og arkeologi, førsteamanuensis Stephennie Mulder ved University of Texas, at inskripsjonene ikke er på det arabiske skriftspråket kufisk. Hun hevder at skriftspråket kufisk ikke oppsto før 500 år etter vikingtiden.

- Det er en stil kalt kvadratisk kufisk, og det var vanlig i Iran og Sentral-Asia som bygningskunst etter det 15. århundre, skriver hun på Twitter.

Mulder redegjør for motargumentet på 60 Twitter-meldinger.

- «Illah», og ikke «Allah»

Videre hevder Mulder at selv om det aktuelle skriftspråket skulle ha eksistert på vikingtiden, har likevel ikke inskripsjonene på tekstilene noen arabisk betydning.

- La oss si at dette er sentralasiatiske tekstiler fra det 10. århundre med kvadratisk kufisk. Selv da, så står det ikke «Allah» på Larssons tegninger. Isteden betyr tegningene للله «Illah», som i bunn og grunn ikke gir noe mening på arabisk, skriver Mulder på Twitter.

Videre hevder Mulder at Larssons bevismateriale om islamsk innflytelse blant vikingene, er først og fremst basert på gjetting og antakelse, fremfor bevis.

Arkeolog ved Uppsala Universitet, Annika Larsson, hevder dette bildet viser en speilvendt inskripsjon «Allah» på tekstiler, som er funnet i en grav fra vikingtiden i Birka i Sverige.

Svensk arkeolog står på sitt

Den svenske arkeologen står imidlertid på sitt, og forsvarer påstanden sin overfor The Independent.

- Disse funnene er utvilsomt fra vikingtiden. De er funnet i flere av gravene i Birka og i båtgravene fra vikingtiden nord for Gamla Uppsala. Geometriske kufiske tegn er også funnet på tilsvarende tekstilbånd fra Spania, sier Larsson til avisen.

- Selv om skrifttegnene skulle blitt tolket som «Illah», så er det fortsatt kufisk, og som jeg har forstått utfra arabiske eksperter, så er det fortsatt en henvisning til «Allah».