Egyptiske arkeologer fant gigantstatue av farao

Arkeologer fra Tyskland og Egypt presenterte torsdag en uvurderlig skatt fra oldtidens Egypt: Fra grunnvannet i Kairos slum er det nemlig gravd frem en åtte meter høy statue som trolig avbilder den aller største av faraoene fra det egyptiske riket, Ramses II.

Det forteller Egypts antikvitetsdepartement, som har ansvaret for bevaringen av historiske funn i landet, til nyhetsbyrået Reuters.

- Viktigste noensinne

Funnet av gigantstatuen ble gjort nær ruinene av Ramses II-tempelet i oldtidsbyen Heliopolis, i den østlige delen av nåtidens Kairo.

- Sist tirsdag ble jeg oppringt og fortalt om oppdagelsen av en kjempestatue av en konge, mest sannsynlig Ramses II, laget av kvartsitt, sier Egypts antikvitetsminister Khaled al-Anani til Reuters.

Han hyller oppdagelsen som «en av de viktigste noensinne», skriver nyhetsbyrået.

- Vi har funnet bysten av statuen og den nedre delen av hodet. Etter at vi har flyttet hodet har vi også funnet kronen, statuens høyre øre og deler av det høyre øyet, forteller han videre.

Fant deler av en annen statue

Torsdag fikk både arkeologer, tjenestemenn, lokalinnbyggere og journalister være vitner til at en gaffeltruck hevet statuens hode opp fra grunnvannet.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

VANNPØL: Fra denne vannpølen i Matariya-området utenfor sentrum av Kairo ble oldtidsskattene gravd frem.

Det egyptiske og tyske arkeologteamet har også funnet den 80 centimeter lange øvre delen av en kalksteinstatue av farao Seti II, sønnesønn av Ramses II.

Mektigste farao

Soltempelet i Heliopolis ble bygget på ordre fra Ramses II, noe som øker sannsynligheten for at gigantstatuen som er blitt funnet er av ham, sier arkeologene som står bak funnet.

Ramses II er også kjent som «Ramses den store», og var den tredje egyptiske farao i det 19. dynasti fra år 1279 f.Kr. til år 1213 f. Kr. Han er ofte vurdert som den største, mest feirede, og den mektigste farao av det egyptiske riket, og hans etterfølgere og senere egyptere kalte ham for «den store stamfar».

(Artikkelen fortsetter under avstemmingen.)

Han ledet flere militære ekspedisjoner, og vant store landområder for det egyptiske riket som på hans tid strakk seg fra nåtidens Syria i øst til Nubia, i nåtidens nordlige Sudan, i sør.

- Alt ble bygd her

Oppdagelsen av gigantstatuen ble gjort i arbeiderområdet Matariya, omgitt av uferdige bygninger og sølete veier.

Lederen av ekspedisjonens tyske team, Dietrich Raue, forteller at de gamle egypterne trodde at Heliopolis var stedet der solguden Ra bodde, og at ikke engang farao fikk bo i dette området.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

FOTOSHOOT: Lokale barn poserer foran deler av statuen som antakelig viser farao Ramses II.

- Solguden skapte verden i Heliopolis, i Matariya. Det er det jeg alltid forteller folk når de spør om det finnes noe viktig her. I henhold til den egyptiske troen ble verden skapt i Matariya, sier Raue til Reuters.

- Det betyr at alt ble bygd her. Statuer, templer, obelisker, alt. Men kongen bodde aldri her, fordi solguden bodde her.

Stilles ut i 2018

Arkeologiske eksperter vil nå forsøke å grave ut restene av begge de nyoppdagede statuene, og deretter restaurere dem. Dersom de lykkes, og det bevises at gigantstatuen faktisk avbilder Ramses II, vil den flyttes til inngangen ved Egypts historiske museum og offisielt avdekkes i 2018.

Har du fått med deg disse?