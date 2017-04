Du vil neppe tro hvordan valgsystemet i Norge egentlig fungerer

UHYRE KOMPLISERT: Valgsystemet i Norge har en uhyre komplisert struktur. Den bakenforliggende logikken er såpass komplisert at det er nesten umulig å forstå for annet enn eksperter.

Et grunnleggende prinsipp for demokratiet er at «flertallet bestemmer», og det er vel slik at en stemme er en stemme uansett om en bor i Oslo eller i Alta?

Det korte svaret på det er: Nei.

Valgsystemet i Norge har en uhyre komplisert struktur der den bakenforliggende logikken er såpass komplisert at det er nesten umulig å forstå for annet enn eksperter. Den tekniske måten stortingsrepresentanter velges ut på, beskrives i et 31 sider lang notat som de færreste vil forså.



Kandidater fra 19 fylker - i to kategorier



På et mer overordnet nivå er det derimot enklere: Stortingets 169 mandater velges inn på følgende logikk:

150 representanter velges inn direkte fra hvert fylke (distrikstmandater)



19 representanter - én fra hvert fylke - er «utjevningsmandater»



Hensikten med utjevningsmandater er, som navnet tyder på, å få en mandatfordeling som stemmer mer med partienes totale oppslutning på landsbasis. I fylker som har få direkte mandater, hadde det ellers vært veldig mange stemmer som hadde "gått tapt" uten utjevningsmandater.

For å kjempe om disse ekstra plassene, må et parti komme over sperregrensen på 4 prosent oppslutning på landsbasis.

For de små partiene kan forskjellen 3,9 og 4 prosent oppslutning være en tre-firedobling av antall mandater på Stortinget.

Hvor mange mandater fra hvert fylke?

Men måten hvert enkelt fylke får tildelt mandater på Stortinget, er et av de mest omdiskuterte demokratiske debattene vi har i Norge.

Den gang statsministerkandidat Erna Solberg avla sin stemme under valget i 2013.

Det er nemlig ikke slik at alle stemmer i Norge er like mye verdt.

Stortinget har nemlig bestemt at en kvadratkilometer areal (inkludert havområder), er nesten like mye verdt som to innbyggere.

Store fylker med få innbyggere får dermed mer makt sammenlignet med små fylker med mange innbyggere.

Utregningen er som følger:

(Antall km2 * 1,8) + folketall = Fordelingstall



For Stortingsvalgene i 2013 og 2017 er dette utregningen som legges til grunn: