Donald Trump omtale landet som et «drittland». Slik svarer Zambia

For hundre og n-te gang (bare) i 2018, var presidenten Donald Trump nylig ute å slang med leppa. I etterkant av et besøk fra statsminister Erna Solberg, skal presidenten ha spurt sine medarbeidere hvorfor USA kun fikk immigranter fra «drittland» som El Salvador, Haiti og en rekke afrikanske land.

- Hvorfor lar vi alle disse folkene fra drittland komme hit, skal presidenten ha spurt på et møte.

Språkbruken falt, overraskende nok, ikke i god jord hos noen.

– Hvis det er bekreftet, er det her snakk om sjokkerende og skammelige uttalelser fra USAs president. Beklager, men det er ikke noe annet ord man kan bruke om det enn «rasistisk», sa Rupert Colville, talsmann for FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) til journalister, skrev Aftenposten.

Men Trumps ignorante kommentarer har ikke vært godt for noe. For nå har nemlig en rekke afrikanske land sett sitt snitt i vri kommentarene over til noe humoristisk, og i samme slengen skaffe seg litt PR. Ifølge Vice Magazine, har nemlig en rekke av de afrikanske landenes turistbryå trykket kommentarene til sitt bryst og laget virale kampanjer der de markedsfører landet som «det vakreste drittlandet i verden».

Namibia (eller Nambia, som Trump kaller det) har til og med leid inn en Trump-imitator for å lese inn stemme på en reklamefilm for landet. I skrivende stund har over 500.000 mennesker sett Youtube-videoen.

Et turistbyrå i Zambia har lagt ut et «Besøk drittlandet Zambia»-bilde på Facebook som har fått noen tusen likes.

Haiti var også et av landene Trump dro inn i kategorien «drittland». Her har reklamemannen Fabian Dodard tatt saken i egne hender. Dodard har opprettet en GoFundMe-side for å samle inn penger slik at han kan leie reklameplass i Washington DC-området for «drittlandet» Haiti. Målet er selvfølgelig at Trump vil se reklameplakatene.

Vi håper virkelig Trump får med seg kampanjen.

