Undersøkelse: Det er én viktig egenskap for å lykkes med nettdating

Om du lenge har forsøkt å finne kjærligheten via datingapper eller nettsider, men enda ikke har fått napp er det ikke sikkert det skyldes et dårlig profilbilde, utseende eller dårlig humor.

En ny undersøkelse utført av Discover Financial Service og Match Media Group antyder nemlig at det er et annet trekk mennesker finner mer sexy enn de nevnte over: God økonomisk kontroll.

Analysebyrået er en del av et større selskap som eier en rekke nettdating selskaper, blant annet Tinder. Byrået spurte over 2000 aktive brukere hva de mente var den viktigste egenskapen en potensiell partner burde være i besittelse av. Hele 69 prosent rangerte god økonomisk kontroll foran blant annet humoristisk sans, utseende, ambisjoner og ydmykhet, skriver Bloomberg.

Kontroll på økonomien ble forbundet med å være ansvarlig, til å stole på og smart. Både kvinner og menn fant denne egenskapen meget tiltrekkende, skriver nettsiden.

Helen Fisher er biologisk antropolog og forsker ved Kinsey Institute og Match.coms vitenskapelige alibi. Hun sier i en pressemelding at god økonomisk kontroll ofte henger sammen med andre positive personlighetstrekk.

- Om du har kontroll på økonomien, er sjansen stor for at du har andre gode personlighetstrekk. Ikke bare har tar du vare pengene dine, men du tar vare på familie og venner. Du er en ansvarlig person. Det er mye mer verdt enn en dyr bil, analyserer Fisher.



