Tidligere pornostjerne Samantha Bentley: - Jeg er stolt av karrieren min

- Det er ikke vanlig for mange å prate om gruppesex ved middagsbordet, men for meg er det jo helt normalt, sier Samantha Bentley (29, før hun bryter ut i latter.

Den tidligere britiske pornoskuespilleren er i Norge for å delta på erotikkmessen Sexhibition som arrangeres på Rockefeller i Oslo 24. august til 26. august. Til tross for sin unge alder, har 29-åringen spilt inn rundt 1000 pornoscener i løpet av karrieren.

Men det var ikke pornostjerne og nakenmodell Bentley egentlig skulle bli. Den unge briten startet på en utdannelse i design, men tilfeldigheter fikk henne inn i bransjen.

- Jeg var ikke veldig interessert i å sitte igjen med masse gjeld etter universitet, så jeg begynte å strippe ved siden av studiene for å kunne betale for skolen. Halvveis gjennom andreåret mitt innså jeg at jeg ikke likte å studere, så jeg sluttet og satset heller på denne karrieren, forteller Bentley.

Den da 19 år gamle modellen stilte opp naken for en rekke britiske herremagasiner, før hun etterhvert beveget seg over til erotiske magasiner. På et tidspunkt dukket det opp tilbud om å spille inn pornofilmer. I den første pornografiske filmen hun var med i hadde hun sex med annen jente, ikke en gutt. For Samantha var det nemlig ikke pornografi hun holdt på med så lenge sexpartneren var av samme kjønn.

- Jeg fikk et tilbud om å spille inn en film i Budapest i Ungarn som jeg takket ja til. Av en eller annen grunn tenkte jeg at det ikke var porno jeg holdt på med ettersom det var sex med en jente og ikke gutt. Det var først da jeg en dag googlet meg selv og det stod "Samantha Bentley - pornoskuespiller" at det gikk et lite lys opp for meg, ler hun.

På pornoindustriens egen oscar-utdeling, Adult Video News Awards, vant hun en pris for den aller første pornoscenen hun spilte inn. Det ga mersmak.

POPULÆR: 29 år gamle Samantha Bentley er en av Storbritannias mest suksessrike pornostjerner. Hun har nå sluttet å spille inn filmer, men tar noen modell - og strippeoppdrag.

- Den prisen viste meg at jeg faktisk er god til dette. Jeg begynte å filme oftere og signerte en kontrakt med selskapet Harmony. De lager mer kvalitetsporno og er et selskap du kan vinne priser for. Jeg ville at karrieren min skulle oppover, ikke bare være en rett linje fremover.

Og oppover gikk det. Bentley har vunnet en rekke priser for sitt arbeid i bransjen og mange omtaler henne som en av Storbritannias mest suksessfulle pornoskuespillere gjennom tidene. Men det er ikke bare i erotikkverden den britisken kvinnen har hatt suksess. Hun har også hatt flere mindre roller i en av verdens mest populære TV-serier, "Game of Thrones". Noen vanlige filmroller har det også blitt.

- "Game of Thrones" var noe av det kuleste jeg har gjort i hele karrieren. Folk var så snille og greie med meg. Jeg hadde takket ja på flekken dersom de hadde spurt meg igjen.

- Har du planer om å satse på en karriere innen vanlig film?

- Egentlig ikke. Det å måtte være på settet i 20 timer og lese de samme replikken gang på gang er ikke helt min stil. Jeg blir for utålmodig. Men etter "Game of Thrones" har jeg fått en del tilbud om andre roller. Jeg vurderer alt, men det er ikke mye jeg takker ja til.

Smarte avgjørelser

Men etter syv år med porno var det nok. For ett og et halvt år siden trakk Bentley seg ut av bransjen.

- Jeg elsket jobben min og har hatt en bra karriere. Jeg føler jeg var smart og tok gode valg. Jeg valgte å behandle tiden min i bransjen som en karriere, ikke som en gigantisk sexfest. Problemet er når du slutter å elske hva du gjør i bransjen og hovedmotivasjonen blir penger. Ingen vil se en miserabel jente ha sex på kamera. Så kom det til et punkt jeg begynte å se på livet mitt: Jeg hadde penger i banken, kjøpt meg hus og var i et lykkelig forhold. Om det var et tidspunkt det passet bra å prøve andre ting, så var det nå.

Bentley satser nå på en karriere innen musikk. Hun har spilt piano siden hun var en liten jente og prøver nå å slå igjennom som DJ og produsent.

- Jeg trenger ikke å være hovedattraksjonen på festivaler. Så lenge jeg kan leve av musikk, er jeg fornøyd, smiler hun.

En karriere som pornoskuespiller kan ofte være belastende, forteller Bentley. Selv om hun forteller at hun er stolt av det hun har gjort, så har det kostet henne personlig.

HAR KOSTET PERSONLIG: Samantha Bentley sier hun er fornøyd med karrieren hun har hatt, men at ikke alle har vært like fornøyde med valgene hun har tatt.

- Jeg mistet mange venner da jeg fortalte at jeg var pornoskuespiller. Familien var heller ikke sånn veldig fornøyd med karrierevalget mitt i starten. Ting har blitt mye bedre nå som jeg delvis har trukket meg ut av bransjen.

- Hvordan er det å ha en kjæreste samtidig som man spiller inn pornofilmer?

- Det kan være tøft, men kjæresten min har alltid støttet meg. Han har alltid vært forståelsesfull og skjønt at dette er en karriere for meg. Generelt tror jeg det er vanskelig å opprettholde personlige forhold når du arbeider i denne bransjen. Det er ikke vanlig for mange å prate om gruppesex ved middagsbordet, men for meg er det jo helt normalt.

- Hva er den største misoppfattelsen folk har om pornoskuespillere?

- At vi er dumme og late som ikke klarer å få oss en vanlig jobb. Pornoindustrien har noen av de mest hardtarbeidene, intelligente og ambisiøse kvinnene jeg vet om. Da jeg var mest aktiv, pleide jeg å stå opp klokken 06.00, dra på settet, spille inn, komme hjem, jobbe med nettsiden min, sosiale medier, booke ny oppdrag. Det er mye mer jobb enn det folk aner. Folk kommer alltid til å dømme deg og tro du ikke er noe annet enn en skitten hore, men det å skape seg en karriere og tjene gode penger på dette er knallhardt arbeid.

Bentley legger til at hun har lite til overs for pornomotstandere som kritiserer kvinner i bransjen.

- I løpet av karrieren min har jeg hatt en del møter med pornomotstandere og folk som kaller seg feminister. Personlig vil jeg heller kalle dem feminister som hater kvinner. I mine øyne skal noen som kaller seg en feminist hylle og løfte opp andre kvinner. Om noen vil bruke kroppen sin på denne måten, skal de si "stå på. Ditt valg" og ikke få dem til å skamme seg, mener den tidligere pornoskuespilleren.

- Jeg tror ikke det finnes en bransje i verden som har flere feminister enn pornobransjen. Kvinnene her er jo selve definisjonen av det å være sin egen sjef. Vi er trygge på egen seksualitet, vi bestemmer over vår egen kropp og hva vi vil gjøre. For meg er det definisjonen av hva det betyr å være feminist. Om jeg dukket opp på en innspilling og ikke ville arbeide med en person, så kunne jeg si stopp. At folk utenfor bransjen skal drive moralpreken og få jenter i bransjen til å skamme seg over valgene de har tatt i livet, synes jeg bryter med alt som er feminisme.

- Hva tenker du om motstandere som argumenter med at mange av kvinnen i bransjen ikke er der frivillig?

- Min erfaring tilsier at alle som er i bransjen er der frivillig. Om de er der med den rette motivasjonen, er et annet spørsmål. Jeg var der fordi jeg elsker å underholde, å reise, ha sex, tjene gode penger og alt det andre som fulgte med jobben. Om du er der kun for penger, kan du fort ta valg du vil angre på. Jeg tror også det er mange som ikke tenker over at så fort du har spilt inn noe, så havner det på internett for alltid. Det er ikke like kult om du ikke kan stå for det når du pensjonerer deg, mener briten.

Bentley forklarer at bransjen har utviklet seg mye siden hun startet for syv år siden. Den massive tilgangen til gratis pornografi på internett har vært med på å sende fortjenesten i kjelleren. 29-åringen sier at hun pleide å bli betalt rundt 1500 amerikanske dollar per scene, rundt 11.000 norske kroner.

- Nedgangen var også en av årsakene for at jeg trakk meg ut. Konkurransen er massiv, spesielt i USA. Der finner du jenter som er villige til å ta ned mot 500 dollar for en scene.

PORNO I SKOLEN: Samantha Bentley vil gjerne har porno som en del av seksualundervisningen i skolen.

Vil inkludere porno i seksualundervisningen



De siste årene har det vært en heftig debatt rundt påvirkningskraften den massive tilgangen til porno unge mennesker har i dag. I 2016 foreslå blant annet Krf å innføre et "pornofilter" for å sperre tilgangen til sexsider.

Bentley er ingen tilhenger av slike tiltak. Hun vil heller at porno burde bli en del av seksualundervisningen på skolen.

- At flere og flere unge bruker pornografi for å lære seg om sex viser jo bare at seksualundervisningen i utdanningssystemet har feilet totalt. Porno og sex kommer ikke til å forsvinne i nærmeste fremtid, og med internett har unge mennesker en massiv tilgang til slikt materiale. Så i stedet for å legge all skylden på porno og lære unge at sex er noe man skal skamme seg over, kan vi ikke heller se på hvordan vi prater om sex med unge mennesker? Dagens skremselspropaganda fungerer jo tydeligvis ikke, sier hun oppgitt, før hun legger til:

- Jeg husker selv hvordan vi hadde en eldre, mannlig lærer som rødmet da han underviste klassen om sex. Da jeg hadde sex for første gang måtte jeg spørre partneren min om hvordan jeg kunne vite når vi var ferdige. Jeg ante jo ingenting! Han ble ikke veldig imponert, forteller Bentley og ler.



Til Side3 sier 29-åringen at hun er fullt klar over at det finnes mye pornografi som ikke burde vises til unge mennesker.

- Ja, det finnes drøy pornografi der ute, og jeg har selv spilt inn en del, men porno har blitt så vanlig blant unge at jeg tror det å bare late som det ikke eksisterer er ingen løsning. Porno er nok skadelig for noen, men jeg tror de aller fleste har et sunt forhold til det. Selv om folk spiller voldelige dataspill, betyr ikke det at de vil utføre voldshandlinger i det virkelige liv.

Bentley forteller at hun er stolt over karrieren hun har hatt i bransjen. 29-åringen angrer ikke på en karriere i en av verdens mest stigmatiserende yrker.



- Om du kunne gått tilbake, ville du allikevel valgt en karriere innen porno da?



- Det er et vanskelig spørsmål, for alt jeg har gjort i bransjen har ført meg til det stedet jeg er i livet nå. Ville jeg gjort ting annerledes? Absolutt, hvem ville ikke gjort det om de hadde fått sjansen? Men jo, jeg ville nok valgt det samme igjen, avslutter Bentley.

Sexhibition arrangeres på Rockefeller i Oslo fra 24. august til 26. august. Samantha Bentley opptrer hver kveld på messen.