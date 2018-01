Søk etter porno for kvinner eksploderte på Pornhub i 2017

At mennesker elsker porno, er det ingen tvil om. Ifølge noen tall den britiske avisen The Mirror hentet opp i 2017, skal visstnok hele 5-10 prosent av kapasiteten til internett brukes til pornografisk materiale.

Med andre ord, du er aldri mange klikk unna en nettsiden med materiale upassende for personer under 18 år.

En av de største aktørene på markedet er den kanadiske nettsiden Pornhub. Siden oppstarten i 2007, har de matet verdens befolkning med sider opp og ned av nakne menn og kvinner i alle mulig fasonger og størrelser.

Foruten å tilby porno på nett, er personene bak nettsiden meget opptatt av statistikk. Hvert eneste år henter de ut store mengder data som forteller dem litt mer om personene som bruker nettsiden deres.

I år er ingen forskjell og 9. januar publiserte Pornhub en årsrapport for 2017.

Side3 har (som vanlig) tatt en nærmere titt på hva kvinner og menn over hele verden har utforsket fra januar til desember i fjor.

81 millioner besøkende daglig



I 2017 hadde Pornhub i snitt 81 millioner besøkende daglig med totalt 25 milliarder søk utført i løpet av året.

Dette gir et snitt på 50.000 søk i minuttet, eller litt over 800 søk i sekundet.

Totalt ble det lastet opp over fire millioner nye videoer på nettsiden i 2017. Dette tallet øker til 4,8 millioner om du tar med all den hjemmelagede porno som personer valgte å dele med verden.

Det utgjør over 595.482 timer med pornografi, noe som skulle tatt deg over 68 år, store mengder håndkrem, blemmer og store kramper i armen(e) dersom du skulle sett alt i et strekk.

via GIPHY

Porno for kvinner øker mest



En av de større søketrenden for året som gikk, er den økende etterspørsel etter pornografi for kvinner. Søket «porn for women» - «porno for kvinner» - økte mest - med hele 1400 prosent.

- 2017 ser ut til å være det året der kvinner tør å uttrykke sine lyster mer åpent, sier Laurie Betito til Pornhub.

Hun er sexterapist, psykolog og forfatter av en rekke sexbøker. Hun er også leder for Pornhub Sexual Wellness Center.

- Fra #metoo-kampanjen til sterke kvinner i verdens søkelys, som Hillary Clinton og Nikki Haley - det ser ut til at kvinner føler seg mer «empowered» og har funnet sin stemme. Dette er bare en forsmak på hva som kommer, fortsetter hun.

I forbindelse med en lignende undersøkelse fra 2016, uttalte innehaver av den erotiske nettbutikken Cpunktet, tidligere Cupido-redaktør, sexinspirator og blogger Cecilie Kjensli, til Side3 at for mye av dagens porno er laget på menns premisser.

- Jenter har generelt for mye sex på gutters premisser, spesielt ved å være med på for mye penetreringsfokusert sex. Som mange vet, er det ikke slik de fleste jenter får orgasme. Men så er nok mye av pornoen laget av dårlige elskere, sa Kjensli den gangen.

For tredje året på rad, er det mest brukte søkeordet på verdensbasis «lesbisk». Det overrasker ikke Betito.

- Lesbiske kvinner har vært fantasi nummer én for menn siden tidenes morgen. For menn som neppe vil oppleve en trekant som involverer lesbiske kvinner, er dette en ideell måte å leve ut fantasien på.

- Men det er viktig å ikke glemme de kvinnelige brukerne. For mange kvinner som har en fantasi om sex med en annen kvinne, er porno med lesbiske kvinner en perfekt måte å utforske seksualiteten sin på uten risiko. For biseksuelle og lesbiske kvinner er søkeordet et opplagt valg, uttaler sexterapeuten til Pornhub.

«Lesbisk» er også det mest populære søkeordet blant kvinnelige besøkende.

Årets mest populære pornostjerne



Av andre interessante ting, kan vi opplyse om at det er fortsatt USA som står for mesteparten av trafikken til Pornhub, etterfulgt av Storbritannia, India og Japan. Norge er ikke på topp 20-listen, men Sverige er på en (respektabel) 15. plass.

Ellers er søndag den mest populære brukerdagen, mens fredag er den minst populære. 67 prosent av søkene på Pornhub ble gjort ved bruk av mobiltelefon og den mest søkte pornostjernen var Riley Reid, etterfulgt av Mia Khalifa.

Kanskje ikke overraskende er «hvorfor er hun kjent?»-stjernen, Kim Kardashian, fortsatt blant de mest søkte på kvinnene på Pornhub.