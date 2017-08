Sexhibition: «Game of Thrones»-skuespiller skal strippe på Sexhibition

Like sikkert som at kongefamilien vinker fra slottsbalkongen hver 17. mai, arrangeres erotikkmessen Sexhibition på Rockefeller i slutten av august.

I 2017 vil det være 23. gang messen arrangeres, og som vanlig er det ventet en kakofoni av erotikk, sex og kunst, fra erotiske sceneshow til salgsboder med sexdukker til den nette sum av to månedslønner.

En av årets store attraksjoner er den britiske pornostjerner Samantha Bentley.

Hun vil for noen være et kjent fjes, men neppe av grunnen du tenker.

Bentley har hatt mindre roller i "Game of Thrones", spilt i dramafilmen "The Look of Love" og vært med i en musikkvideo til rapperen Wiz Khalifa.

- Samantha Bentley har hatt en vellykket karriere i voksenunderholdning siden hun startet i 2007, og blitt intervjuet av magasiner som Cosmopolitian og Esquire. Hun har vunnet en rekke bransjepriser, blant annet UK Female Performer of the Year hele tre ganger, forteller arrangør Nils Ally til Side3.

ARRANGØR: Nils Ally er arrangør av Sexhibition som avholdes i Oslo hver august. Dette blir 23. gang den erotiske messen arrangeres.

Foruten etablerte underholdere legger Sexhibition opp til at publikum gjerne må bidra på scenen under messen. Amatør-stripp og "wet t-shirt"-konkurranse vil bli arrangert.

- I begynnelsen var det vanskelig å planlegge innslag på scenen som baserte seg på gjestene. Amatørstripp var for eksempel umulig da mange trakk seg i siste øyeblikk. I dag er det helt annerledes og vi har lister med forhåndspåmeldte gjester.

- Åpent for alle



Ikke alle er like fornøyd med at Sexhibiton avholdes i hovedstaden. Tidligere har blant annet Ottar avholdt demonstrasjoner utenfor Rockefeller. Ally sier at han ikke har hørt noe fra kvinnegruppen i år, men at Sexihibition er ment som et fristed åpent for alle, uansett kjønn eller legning.

I fjor deltok blant annet en transperson i amatørstripp.

- Det kom opp en jente som gjerne ville amatørstrippe. Det fikk hun selvfølgelig lov til. Hun virket rolig og beskjeden, men fikk sakte av seg klærne. Det var først da hun kastet trusa at vi så at det var en mann, humrer arrangøren.

PRISVINNENDE: Samantha Bentley har vunnet en rekke priser i løpet av sin karriere i pornobransjen.

- Hvor i Norge er slikt mulig? Sexhibition har i løpet av årenes skapt et miljø hvor alle kan føle seg velkommen og fri. Gode ord fra politikere om et aksepterende samfunn har ingen betydning dersom det ikke finnes et sted for det. Arrangementet er ikke en trang sti kun for særinteresserte, men et åpent landskap for alle aksepterende mennesker. Friheten i dag handler ikke bare om hvor mange flyktninger Norge skal ta imot. Det handler også om friheten til de individene som faktisk bor her, mener Ally.

Puppehealing



Faste lesere av Side3 vet at det er mye utenom det vanlig å oppleve i løpet av dagene messen arrangeres.

Tidligere har vi testet puppehealing, intervjuet Caprice, en av verdens mest populære pornostjerner, og fått et innblikk i den norske pornoverden gjennom øynene til den norske pornoskuespilleren Monica Milf.

Ally sier nordmenns forhold til sex gjennom 23 år med Sexhibition har endret seg.

- Det virker som stadig flere er villige til å prøve nye ting og "slippe" seg mer løs. For eksempel er swinging (partnerbytte red. anm.) en fantasi for mange som det nå virker som stadig flere lever ut. Jeg tror det generelt har vært en endring der nordmenn har fått en mer avslappet holdning til sex, erotikk og nakenhet.

