Seks ting folk misforstår når det kommer til sex

At sex er en viktig del av et parforhold, er det ingen tvil om. Men det handler gjerne ikke om hvor ofte eller hvor lenge, men om å finne ut hva som fungerer best for deg og din partner.

Huffington Post skrev nylig en artikkel der seks sexterapeuter fikk uttale seg om ting de mener folk ofte misforstår når det kommer til sex. Kanskje kjenner du deg igjen i noen av disse?

1. Å masturbere er dårlig for forholdet

Ifølge psykolog og sexterapeut Janet Brito, er det bare positivt å masturbere selv om man er i et parforhold.

- Spesielt for damer som sliter med lav sexlyst. Dette blir utfordrende for en rekke mennesker fordi de har lært at masturbering er skittent, egoistisk eller noe som forbindes med å bli bedratt, sier Brito.

Vi vet at det er bra for helsa å mastrurbere jevnlig, og nå vet vi altså at det også kan være bra for parforholdet.

2. Alle kvinner kan (og bør) få orgasme under samleie

For det første: Enkelte kvinner lider av anorgasmia, en tilstand som gjør at man ikke klarer å få orgasme ved seksuell stimulering. Stort sett kan man få behandling som hjelper, men det finnes likevel kvinner som aldri opplever orgasme.

For det andre: At mange kvinner sliter med å få orgasme under samleie, bør være en kjent sak. Sexolog Gro Isachsen uttalte i 2014 at i de siste studiene hun hadde lest, var det kun 20 prosent av kvinner som oppga å ha fått orgasme av kun samleie.

- Ifølge en studie fra 2005, får mindre enn en tredjedel av kvinner regelmessig orgasme fra samleie alene. Å tro at orgasme gjennom samleie er vanlig, er en forferdelig misforståelse som ofte skaper mye skam og frustrasjon i parforhold. Det gjør at mange kvinner faker orgasme, og at menn føler seg utilstrekkelig, sier Celeste Hirschman, sexolog og forfatter, og fortsetter:

- De fleste kvinner trenger stimulering av klitrois for å få orgasme, fordi vaginal stimulering alene sjelden er nok.





3. Klitorisen er liten og vanskelig å finne



- Mange menn, og kvinner for den saks skyld, vet ikke at det synlige klitorishodet bare er toppen av isfjellet. Ned langs hver side av klitorishodet, i form av et ønskebein, ligger resten av klitoris - rett under kjønnsleppene, sier sexterapeut Kat Van Kirk.

LES OGSÅ: Hvor finner jeg g-punktet?

4. Sex mellom to som elsker hverandre, bør alltid være kjærlig

Kimberly Sharky, samlivs- og sexterapeut i New York, mener det kan være positivt for erotikken i et forhold å tillate seg å leke litt med hverandre på en måte man ikke gjør til hverdags - så lenge man har etablert gjensidig respekt og tillit.

Hun anbefaler par å leke seg med makt. Hvem har kontroll? Hvem overgir seg? Hvem erter hvem?

- Ta sjansen på å være sårbar og hemningsløs i dine ønsker, selv om du er redd partneren ikke vil være like gira på det som det du er i øyeblikket, sier Sharky.

5. Hvis man er veldig tiltrukket av hverandre, bør det være lett å bli tent

- Bare fordi en kvinne ikke er våt eller en mann ikke er hard, trenger ikke det å indikere at man ikke er tent. Du kan være tent mentalt, men likevel ikke vise fysiske tegn. Det er sant. Noen ganger tar det litt tid før kroppen tar igjen hjernen, sier Moushumi Ghosé, sexterapeut og forfatter.

Dessuten vet vi at kvinner og menn opplever sexlyst på ulik måte - og av ulike årsaker.

6. God sex er alt i et forhold



- Mange tror at hvis de bare var gode i senga, så ville ingenting manglet i forholdet deres, sier Keely Rankin, sexterapeut i San Francisco.

Det stemmer ikke, forteller Rankin. Sex er bare en av mange viktige aspekt i et forhold.

- Det er liten tvil om at det å ha god seksuell selvtillit er viktig, men det gir deg ikke fritak fra å gjøre jobben som må til for å bygge et solid, suksessfullt forhold, sier Rankin.

Har du sett denne videoen?