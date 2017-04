Så lang tid tar det i gjennomsnitt å ha sex

Synes du det er vanskelig å vurdere om dagens sengeaktiviteter tok så lang tid som det burde? Nå har vitenskapen svaret på hvor lang tid et samleie i gjennomsnitt tar.

Når man er i full gang med het elskov under dyna, kan det være vanskelig å vurdere hvor lang tid det egentlig tar. Men nå har forskerne funnet svaret.

Les også: Slik er kvinner og menns sexpartnere forskjellige

Studien

En studie basert på 500 par fra 5 forskjellige land (Storbritannia, USA, Nederland, Spania og Tyrkia) fastslår at det er stor forskjell på hvor lang tid et samleie tar. De kjappeste er ferdige på cirka et halvt minutt, mens de lengste kan strekke seg helt opp til 40 minutter.

I studien satte parene stoppeklokka i gang ved penetrering og stoppet den ved utløsning. Både for- og etterspill er altså utelatt fra studien. I fire uker måtte parene finne seg i å ha med en stoppeklokke i senga.

Så mange kalorier inneholder favorittkaffen din

Resultatet

Det viste seg at et samleie i gjennomsnitt tar 5 minutter og 25 sekunder.

Og det er stor forskjell på hvor lenge mennene holder ut, ut i fra hvor gamle de er. Stikk i strid med hva mange tror, er det de unge som holder ut lengst.

Men forskerne fant ingen forskjell på prestasjonene om det ble benyttet kondom eller ikke, eller om mannen var omskåret.

Det viste seg heller ikke å være noen merkbare forskjeller på hvilket land parene var fra, bortsett fra parene fra Tyrkia, som bare holdt på i 3 minutter og 40 sekunder.

Artikkelen er publisert i samarbeid med Aktiv Trening. Les også:



Glutenfri kost øker risikoen for diabetes



Hvor mye forbedrer kreatin resultatene av styrketreningen?



Så mange kalorier inneholder favorittkaffen din

Kaffeguide: Her er den sunneste kaffekoppen



Rapsolje fjerner farlig magefett



Slik er kvinner og menns sexpartnere forskjellige