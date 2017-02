Playboy henter nakne kvinner tilbake

NAKENHET ER TILBAKE: Playboy-grunnleger Hugh Hefners sønn, Cooper Hefner, har fått ansvar for den kreative delen av Playboy-magasinet. Han gjeninnfører nå nakenhet i magasinet, noe Playboy fjernet på tampen av 2015. Her er Cooper Hefner sammen med faren Hugh og hans kone Crystal Hefner.

Det var med sjokk og vantro at verdens mest kjente magasin for menn, Playboy, i 2015 annonserte at de ikke lenger ville vise frem nakne kvinner i den amerikanske utgaven av magasinet.

Playboy har i mange år slitt med fallende opplag og noe av motivasjonen for å kutte ut nakne kvinner var å vise seg frem på en mer moderne måte.

- I dag er man kun ett klikk unna alle tenkelige seksuelle fantasier, så nakne kvinner er bare passé på dette tidspunktet, kunne Playboys chief executive Scott Flanders fortelle New York Times den gangen.

Tanken var å fokusere mer på innhold rettet mot menn og gjøre det magasinet mer attraktivt for annonsører som ikke ville assosieres med nakenhet.

Det var dog kun den amerikanske utgaven av magasinet som kuttet ut kvinner. I andre deler av verden har det vært full pupp hele veien. Nylig kastet alpinstjernen Christina Geiger skidressen for den tyske utgaven av magasinet.

Internett på sin side så ut til å få kollektivt sammenbrudd da nyheten om at nakne kvinner skulle bort ble kjent. Flere av Playboys mest kjente forsidepiker meldte seg også til tjeneste en siste gang, blant annet Jenny McCarthy.

Til slutt var det "Baywatch"-stjernen Pamela Anderson som fikk æren av å kaste klærne en siste gang. Dette var da den 15. gangen Anderson stilte opp for magasinet.

Nakne kvinner er tilbake i Playboy. Det er modellen Elizabeth Elam som får æren av å være "første" ut.

I magasinets 63 år lange historie har det vært en løpende vits at man kjøper magasinet kun for dets artikler. Vel, nå viser det seg at det bare er løgn.

Det er Hugh Hefners sønn Cooper Hefner (25) som gjeninnfører de nakne kvinnene. Hefner junior var svært kritisk til skifte i 2015, men hadde da ikke nok makt innad i konsernet til å stoppe prosjektet.

For fire måneder siden tok Cooper over rollen som chief creative officer og får nå viljen sin, dog med noen modifikasjoner. Det "nye" magasinet vil nå vise frem pupper og rompe, men ikke komplett nakenhet, skriver New York Post.

- Jeg er den første til å innrømme at måten magasinet fremstilte nakenhet var utdatert, men å fjerne det helt var en tabbe. Nakenhet var aldri problemet, fordi nakenhet ikke er et problem. I dag tar vi vår identitet tilbake og gjenoppdager hvem vi er, skrev Cooper Hefner på sin egen Twitter-konto tidligere denne uken.

Det er modellen Elizabeth Elam som blir den første kvinnen ut i "nye" Playboy.

