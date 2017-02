På innsiden av LAs mest eksklusive sexklubb

Her koster et medlemskap over 600.000 kroner.

PRIVAT: For 600.000 kroner kan du få være med i den private sexklubben Snctm - om du blir godkjent som medlem. Her et bilde fra innsiden.

Synes du lakengymnastikken er blitt for kjedelig, du eieren en smoking, har 19.000 kroner til overs og vil prøve noe nytt? Da kan den Los Angles-baserte sexklubben Snctm (uttales "Sanctum") være noe for deg.

Det er New York Post som har fått lov til å være deltager på en av sexfestene til den private klubben.

Én gang i måneden arrangeres Snctm treff for deres medlemmer. Klubben ble skapt av den 45 år gamle Damon Lawner for fire år siden. Etter å ha tilbragt flere år i Asia, hvor han hadde arrangert store og eksklusive fester for eliten (dog uten sexelementet), flyttet han tilbake til USA med kone og to barn.

Snctm så dagens lys i februar 2013 etter den seksuelt frigjorte partyfikseren kom i 40-årskrisen.

Etter den tid har klubben vokst og til NY Post forteller Lawner at sexbedriften har blitt en fulltidsjobb.

SKAPER: Damon Lawner er mannen bak den private sexklubben Snctm.

- Jeg er veldig heldig, sier han til avisen.

- Jeg tilbyr noe hvor man kan få utforske sine dyriske instinkter. Det er vakkert, legger han til.

Kjendiser på medlemslista



Siden sin spede begynnelse har Snctm vokst til å bli en attraktiv klubb i Hollywood. Ifølge Lawner, er flere av medlemmene kjente aktører innen film - og musikkbransjen. Overfor NY Post hevder han at skuespiller Gwyneth Paltrow og TV-produsent kjæresten, Brian Falchuk, har deltatt på noen av festene.

Paltrows egen nettside, GOOP, har tidligere omtalt Snctm i positive ordlag.

I intervjuet med GOOP understreker Snctm-skaperen at det ikke er sex - eller swingerfester han tilbyr, men et sted "folk kan få utforske sine fantasier i fred og ro".

Om det skulle friste deg å delta på en fest, koster det som nevnt skjorta. Single menn må ut med 1850 dollar per fest, rundt 19.000 kroner. Den inngangsbilletten senkes til 1500 dollar, rundt 15.000 kroner, om man har med seg en kvinne.

Ser du for deg en lengre medlemskap må du grave dypt i lommeboken. Snctm tilbyr forskjellige typer medlemskap. Det dyreste heter "Dominus" og koster 75.000 dollar i året (cirka 615.000 kroner). For denne prisen får du fri tilgang til alle festene, et sølvkjede som beviser medlemskapet, tilgang til private rom under festene og tilbud om gratis hjelp og råd fra Lawners nettverk av sexeksperter.

Om du ikke har 615.000 kroner på bufferkontoen, har Snctm et billigere alternativ. For 12.000 dollar i året (nærmere 100.000 kroner) blir du et "Aurum"-medlem. Her får du rabatt på inngangsbilletten til hver fest, samt samme tilbud om hjelp fra Lawners sexeksperter. Kvinner betaler ikke for å delta på festene, men må sende inn bilder av seg selv til sexklubbens nettsider for godkjenning.

Det er kvinner som har kontrollen på Scntms fester.

Festene avholdes i et herskapshus i Holmby Hills i Los Angles, men har hatt "gjesteopptredner" utenfor filmbyen og. Blant annet arrangerte Snctm en fest under moteuken i New York i fjor i samarbeid med undertøysmerket Agent Provocateur. Spesielt inviterte kunne hente en nøkkel i undertøysmerkets butikk i storbyen som avslørte festens adresse.

Til sommeren vil Snctm arrangere en fest under filmfestivalen i Cannes. Kun 99 "heldige" vil få kunne kjøpe seg inn i festilighetene.

Samarbeidet med Agent Provocateur er kanskje passende, ettersom kleskode for kvinner er cocktailkjole eller undertøy. For menn er det smoking som gjelder, mens begge kjønn må stille med maske for å komme inn døren.

På innsiden av herskapshuset er det en rekke regler som gjelder: Ingen mobiltelefoner, bilder eller video. Ingen tvang og spør alltid før man berører. Lawner legger til at det kun er kvinner som har lov til å ta initiativ til noe mer.

Bryter man reglene, blir man kastet ut.

- Vi har sjelden problemer. Våre medlemmer er personer som har alt for mye å tape dersom de ikke følger reglene, har Lawner fortalt GOOP.

(Kilder: NY Post, GOOP, Esquire, Snctm)