Oralsex er den sikre veien til orgasme

NESTEN ORGASMEGARANTI: Finger og munn er redskapen sikrer flest kvinner orgasme. Denne kombinasjonen sørget for at ni av ti kvinner nådde klimaks i en undersøkelse blant 20.000 menn og kvinner.

Oralsex er svært populært opptil midt i 40-årene, der 70–80 prosent praktiserer denne formen for sex. I disse aldersgruppene er oralsex den mest populære sexaktiviteteten for begge kjønn.

Men når man blir eldre, ser det ut til at interessen for å slikke sin partners kjønnsorganer synker, og særlig hos kvinnene går det raskt nedover. Bare 19 prosent av kvinnene i pensjonsalder har oralsex, og hos jevnaldrende menn er det bare 30 prosent.

Eldre like glade for oralsex som unge

Men tallene skjuler at eldre generelt har mindre sex enn unge, og hvis man studerer undersøkelsens resultater grundig, tegner det seg et litt annet bilde.

Da viser det seg nemlig at oralsex er nesten like populært blant middelaldrende og eldre som vaginal sex, det vil si når penis trenger inn i skjeden.

Oralsex gir (nesten) orgasmegaranti

Ifølge en australsk undersøkelse av nesten 20.000 menn og kvinner fra 2006, er det god grunn til å praktisere oralsex.

Der viste det seg nemlig at kvinner har vesentlig større sjanse for å få orgasme hvis de også blir stimulert med munnen under akten.

Hvis partneren tar tunge og lepper til hjelp, er orgasmen så godt som sikret (nemlig hos 90 prosent), mens det oppnår bare så vidt 49 prosent hvis penis skal gjøre hele jobben selv.

Hos menn spiller det ikke så stor rolle hvordan man gjør det – de får stort sett orgasme uansett hva man finner på under dynen.

Kilde: Sexual Practices at Last Heterosexual Encounter and Occurrence of Orgasm in a National Survey The Journal of Sex Research Volume 43, Number 3, 2006.

