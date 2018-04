Norsk par kjøpte vibrerende sexdukke. Det gikk galt på første forsøk

Som forbruker, har du noen gang vært så forbannet over et produkt at du har valgt å klage? Eller er du kanskje som de fleste nordmenn: Du irriterer deg i stillhet, kjøper et nytt produkt og klager senere kun til dine nærmeste?

Sistnevnte er ikke et alternativ for et par i Norge. For en stund tilbake kjøpte paret den vibrerende sexdokken Twerking Butt Deluxe. Det skulle bli en kjedelig affære. Dukken holdt nemlig ikke helt mål og «sprakk i begge hull på første runde», skal vi tro klagen. Det høres kanskje for tullete ut til å være sant, men nyheten om den pikante saken er det Cecilie Kjensli som bringer videre. Kjensli er kjent sexinspirator, forfatter av boken «Sex fra Ah til Åh...» og eier av den erotiske nettbutikken Cpunktet.no. Hun la nylig ut en melding på Facebook, der hun skriver at hun har blitt forespurt av Forbrukerrådet om å være fagekspert i saken.

«Veldig viktig melding! Jeg har blitt forespurt om jeg kan være fagkyndig i en pikant sak som havner hos Forbrukerrådet. Sexdokka Twerking Butt Deluxe «sprakk i begge hull på første runde», og paret som kjøpte den får ikke pengene tilbake. Unnskyld at jeg ler. Jeg burde ikke. Den var svindyr» skriver Kjensli i et innlegg på Facebook.

Et raskt Google-søk viser at prisen for en slik dukke, ligger på rundt 10.000 kroner. Eller dukke og dukke, det er faktisk bare en kopi av en kvinnes underliv.

Skal man dømme utfra kommentarfeltet under statusen, er det mange som tar meldingen med et smil. Når det kommer til hva som faktisk har skjedd, sier Kjensli til Side3 at hun ikke er helt sikker.

- Ikke aner jeg hva som har skjedd her, men jeg har jo en livlig fantasi. Jeg kan tenke meg at paret som kjøpte denne dokken, var litt overivrige når de holdt på. De rakk kanskje ikke å lese bruksanvisningen før bruk. Sexdokker må man vaske før bruk, bruke masse glidemiddel og være forsiktig med skarpe ting, sier sexinspiratoren.

Produktet skal være populært. Det medfølger virtual reality-briller (VR) og kontrolleres med en app på telefonen. Hun legger til at hun har forståelse for at paret kan ha blitt for revet med i bruken av dokken.

- Det følger med VR-briller med denne type sexdokke-underliv. Jeg har ikke testet akkurat denne typen, men jeg har testet annen VR-porno tidligere. Det er lett å la seg rive med, så jeg kan se for meg at det er det som har skjedd.

- Klageren var ikke bare godt utstyrt da?

- Det er lett å tro det, men materiale de bruker i denne typen sexdokker er ekstremt tøyelig, humrer Kjensli.

DEN VIBRERER: Sexdokken/underlivs-dokken Twerking Butt Deluxe er et populært produktblant menn.

Amerikansk produsent



Dukken er produsert av sexleketøy-produsenten Topco og har hovedkontor i Simi Valley i California, USA. Ifølge promovideoen er Twerking Butt utviklet i samarbeid med verdens største pornonettside, Pornhub. Promovideoen for produktet er kanskje enda mer absurd enn klagen til Forbrukerrådet.

Produktet skal være bestilt fra utlandet og paret sliter nå med å få pengene tilbake. Kjensli sier hun ikke kan si noe om hva det konkluderes med i Forbrukerrådet i saken.

SEXINSPIRATOR OG FAGEKSPERT: Cecilie Kjensli er sexinspirator og driver nettbutikken Cpunktet.no. Hun er nå blitt spurt om å være fagkyndig i en sak i Forbrukerrådet som omhandler en sexdokke.

- Det er helt umulig for meg å si i nåværende tilfelle om det heller mot erstatning eller ikke. Vi som driver seriøse nettbutikker forholder oss til kjøpsloven, og det er noe å tenke på når du som kunde handler på utenlandske nettbutikker du ikke kjenner. Det er ikke alltid like enkelt å bytte eller klage på en vare, som det var å kjøpe den. Det er derfor jeg som sexinspirator er opptatt av kun å selge produkter jeg går god for.

De fleste som leser denne saken vil nok tenke at det hadde vært for flaut å klage til Forbrukerrådet på et sexleketøy som ikke holdt mål. Skal vi tro Kjensli, er det nok flere som klager på en dårlig dildo eller fleshlight enn det man tror.

- På verdensbasis selges det nå flere sexleketøy enn mobiltelefoner, men folk prater ikke høyt om det. Det er nok mange som hadde gitt blanke om de hadde vært misfornøyd. De hadde kanskje sent en epost og det hadde vært det. På den annen side, jeg skjønner du føler deg snytt dersom du bruker 10.000 kroner på en dokke som ikke leverer. Heldigvis er det ikke opp til meg å avgjøre om de er blitt behandlet riktig eller ikke, avslutter Kjensli.

Side3 følger spent med videre i saken.

