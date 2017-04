Menn som kjøper sex: - Det er en nødvendighet, ikke en nytelse

En undersøkelse blant medlemmene av utroskapsnettverk viser at nær halvparten av mennene har betalt for sex. Men de liker det ikke.

Det omstridte "utroskapsnettverket" Victoria Milan foretar jevnlige undersøkelser blant sine medlemmer.

I en spørreundersøkelse om sexlivet til drøyt 6000 aktive, mannlige medlemmer i 15 land - deriblant Norge - oppgir nær halvparten (47,3 prosent) at de har betalt for sex.

Nesten en fjerdedel (23,3 prosent) sier de betaler for sex omtrent en gang i uken.

Dette står i kontrast til sexkjøp blant menn i Norden generelt. Folkehelseinstituttet utførte en spørreundersøkelse i 2002, og den viste at 13 prosent av alle norske menn har kjøpt sex minst én gang i løpet av livet.

I en artikkel fra 2014 kommenterer psykiatrisk sykepleier Anders Røyneberg ved klinikken Sex og samfunn at skandinavisk forskning viser at cirka én av åtte nordiske menn oppgir å ha kjøpt sex.

De fleste gjør dette i utlandet og oftest i forbindelse med ferie.

"Nødvendighet, ikke nytelse"

Til tross for den unormalt høye andelen av sexkjøpere blant nettverkets medlemmer, oppgir mer enn en tredjedel av mennene (35 prosent) at de ikke nyter opplevelsen: Det er en nødvendighet, ikke en nytelse.

Medlemmene oppgir hovedsakelig to årsaker til at kjøper sex: At de ikke har en partner eller at de føler at de ikke kan leve ut fantasiene sine i det forholdet de er i.

Dette stemmer overens med informasjon fra Reform ressurssenter for menn. Ifølge seniorrådgiver Live Mehlum er det fire trekk som går igjen blant menn som kjøper sex: De er ensomme, de gjør det for spenningens skyld, for å tilfredsstille en spesiell seksuell preferanse eller for å debutere seksuelt.

Åtte av ti menn oppgir at de kun er interessert i betale for en kort stund med en prostituert. Fem prosent er interessert i å tilbringe en natt sammen med personen de kjøper sex av.

I undersøkelsen oppgis det at horekunder betaler i snitt mellom 500-2000 kroner per gang.

Hvem kjøper sex?



Side3 har tidligere skrevet om Erik Holiens bok "Prostitusjonsdagbøkene", en dokumentarisk bok som skildrer hverdagen til "Maria" og "Lena", to norske leilighetsprostituerte kvinner i 30-årene.

Boka er basert på samtaler med de to, samt 20 dagbøker forfattet av jentene selv underveis i prostitusjonskarrieren.

Prostitusjon - visste du at: Det gamle Vika-området, hvor Rådhuset ligger i dag, besto i slutten av 1800-tallet av planløse og kuperte grusgater. I det som het Bakkegaten, Mellomgaten og Strandbakken lå det flere bordeller, blant annet: «Blinkfyret», «Napoleons Slott» og «Dueslaget», alle med kallenavn som refererte til aktivitetene som foregikk der.

Inngangspartiet til Rådhuset ligger "over" der Bakkegaten gikk, og her skal "Dueslaget" ha ligget. Det var operativt helt fram til 1887. Dette året ble den regulerte prostitusjon forbudt og alle bordellene i Kristiania stengt i løpet av 87-88.

Prostitusjon ble imidlertid lovlig igjen fra 1902 (i den såkalte nye straffeloven), men de offentlige bordellene gjenoppsto aldri, kun gateprostitusjon, på restauranter og via kamuflerte virksomheter som sigarforetninger eller melkebutikker og så videre.

Rådhusområdet slik vi kjenner det i dag ble utbygd i 1930-årene, da ble den gamle Vika-landsbyen jevnet med jorden.

På Rådhusets østvegg finner du Alfred Selands relieff «Albertine», som forestiller en prostituert som står mellom sin kunde og hallik.

"Sexkjøpsloven" trådte i kraft 1. januar 2009. Den gjør det straffbart å kjøpe seksuell omgang.

Da Holien startet prosjektet, var hans oppfatning av menn som kjøpte sex omtrent som Maria beskriver en av kundene:

"Geir er ekkel. Han har dårlig ånde, harsk lukt i håret og masete."

- Jeg hadde vel en forestilling om at kundene tydde til prostituerte fordi de ikke fikk seg noe ellers. Litt mindre pene menn med dårlig kroppslukt, sa Holien i et intervju med Side3 i 2011.

Han måtte endre oppfatning.

- Menn som kjøper sex er gjerne kjekke, attraktive og pengesterke. Du har selvfølgelig begge deler, men påfallende mange av Maria og Lenas kunder var såkalt kjekke menn.

Ifølge Holien er det for mange sexkjøpere en bedre avtale å bruke en fast kvinne de blir "kjent" med, der taushetsplikt går begge veier - enn å ha tilfeldig sex ute på byen - som fort kan bli like dyrt.

Lena i prostitusjonsdagbøkene tok 1500 kroner for et samleie. Holien sammenlignet en bytur som like kostbart.

- Du skal gjerne spandere på dama. En drink koster rundt 100 kroner. Fem sånne og du er oppe i 500 kroner, og så er det kanskje middag og taxi eller andre utgifter. Plutselig er du oppi 1500 kroner, og dette med en fremmed som du ikke vet hvor du har, sa Holien.

Disse kvinnene som selger sex hjemmefra er ikke som kvinnene du finner på gata, i følge Holien. Mange av dem er ressurssterke kvinner som er i en helt annen liga.

Les hele intervjuet her.

Prostituert: - De aller fleste av mine kunder er gifte menn

Via nettforumet Reddit kaster også en australsk prostituert lys over det tabubelagte yrket og hvem som egentlig kjøper sex.

Kvinnen skriver at hun har to til tre avtaler i uka. Én time av hennes tid koster 550 australske dollar (cirka 3500 kroner), tolv timer 2500 australske dollar (16.000 kroner) og 48 timer 5000 australske dollar (32.000 kroner). I snitt tjener hun rundt 3000 australske dollar i uken.

En Reddit-bruker lurer på hva slags menn det er det som kjøper seg av henne.

- Hovedsakelig er det hvite, forretningsmenn, men også indiske og asiatiske menn. Som oftest 40-60 år gamle. Jeg trives godt med dem, da disse ofte er høflige menn som oppfører seg ordentlig, forteller hun.

25-åringen skriver at hun har hatt sex med over 1100 menn. De aller fleste av hennes kunder er gifte menn, mens noen er kjente idrettsstjerner i Australia.

Les hele saken: Prostituert: - De aller fleste av mine kunder er gifte menn