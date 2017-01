Ja, det er mulig å brekke penis

Ellen Støkken Dahl og Nina Brochmann er medisinstudenter ved UiO og duoen bak Underlivet, en blogg om seksuell helse.

I et nytt innlegg tar de for seg en heldigvis sjelden, men desto større skrekk for menn: Penisbrudd.

Enkelte dyr har knokler i penis, men ikke mennesker.

- Likevel kan den bli hard nok til å gjennomføre et samleie og, hvis du er riktig uheldig, hard nok til å brekke midt under akten, skriver Dahl.

Lommelegen skriver også om det skrekkelige fenomenet, og ber alle med symptomer som "følelse av at penis brakk da det skjedde", "akutt smerte" og "vinkel på penis" om å kontakte lege umiddelbart. No shit.

Men hvordan kan noe uten ben i seg egentlig knekke?

Medisinstudenten forklarer:

Penis vokser og blir hard når du er kåt fordi penisens tre sylinderformede svampelegemer fylles med blod. To av svampelegemene er pakket inn i en kraftig og stram hinne av bindevev. Dette gjør at de bare kan fylles opp med en viss mengde blod før det blir helt fullt. Da blir det også hardt. Underlivet

Det er når denne hinnen blir bøyd med så stor kraft at den sprekker eller ryker helt at det snakkes om penisbrudd. Underlivet bemerker at det kan oppleves som ganske dramatisk fordi hinnen gjerne ryker med et smell. Det tror vi så gjerne!

Underlivet skiver også et en skal ta kontakt med lege med det samme, og beskriver en rekke tilstander junior kan havne i ved et stygt brudd.

Heldigvis kan det meste rettes opp i. Med kirurgi ...