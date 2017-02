Harde fakta: Nordmenns pornovaner i 2016

Hva i all verden er det som foregår i Akershus?

NYE VANER I ANMARSJ: Søkeordet «VR» har hoppet hele 602. plasser fra 2015 blant norske menn og kvinner på Pornhub. VR står for «Virtual reality». I en verden der de aller fleste er i besittelse av en smarttelefon, er virtuell porno spådd til å bli en av de store trendene i årene som kommer.

Dersom du trodde at verdens største pornonettside Pornhub kun tilbyr pornografiske videoer, tar du feil. Nettsiden er nemlig også glad i å føre statistikk. Hvert år graver de dypt bak svulmende bryster, peniser og de falske skrikene og finner den nakne sannheten om sine brukere.

Side3 har spurt nettsidens tallknusere om pornovanene til nordmenn i 2016. Her er hva vi fikk tilbake:

I verdenstoppen



Om det er god internettpenetrasjon som gjør det eller nordmenns umettelige apetitt for pornografi vites ikke, men i år som i fjor viser Pornhubs tall at nordmenn er ivrige pornotittere.

Til tross for at vi kun havner på 119. plass over land målt i innbyggertall, er vi på en 26. plass når det kommer til land som besøker nettsiden hyppigst. Det er fire plasser opp fra listen fra i fjor.

Statistisk sett har hver norske mann og kvinne besøkt nettsiden 19 ganger og lagt igjen 158 sidevisninger hver i 2016.

Som i de fleste land, besøker nordmenn nettsiden oftest mellom klokken 22.00 og midnatt. Det er søndag som er den mest populære dagen, mens fredag ser ut til at det er tacoen som står i fokus og ikke alenetid.

Listen over de mest populære søkeordene er ikke mye endret siden i fjor. "Norwegian" og "norsk" topper listen, etterfulgt av "milf", "step sister", "step mom" og "lesbian".

VIL SE NORSK PORNO: "Norwegian" topper nordmenns søkeord etterfulgt av "norsk".

POPULÆRE: Kim Kardashian, Mia Khalifa og Lisa Ann er de tre mest søkte etter pornoskuespillerne på Pornhub.com.

Ett søkeord som har hoppet hele 602. plasser fra i fjor, er "vr", som står for "Virtual reality". I en verden der de aller fleste er i besittelse av en smarttelefon, er virtuell porno spådd til å bli en av de store trendene i årene som kommer.

Historisk sett er pornobransjen kjent for å ha betydning når det kommer til ny teknologi. Mange peker på pornobransjen for at man i sin tid gikk for VHS-film og ikke Betamax.

Den mest sette kategorien er "lesbisk", tett etterfulgt av "milf" og "teen". Mens i våre naboland er analsex den mest populære kategorien, er dette kun på en fjerde plass blant norske brukere.

Realitystjernen Kim Kardashian fikk sitt gjennombrudd i kjendisverden med en privat sexvideo i 2007, og har siden den tid toppet listene over den mest søkte pornostjernen i verden. Også i Norge ligger hun på topp.

På andreplass følger den nå pensjonerte pornoskuespilleren Mia Khalifa.

Khalifa, som er født i Libanon, men flyttet til USA da hun var syv år, skapte furore da hun entret bransjen i 2014 og stilte opp i en pornofilm med hijab.

På tredjeplass finner vi Lisa Ann, etterfulgt av Brandi Love og Nicole Aniston.

POPULÆR KVINNE I NORGE: Nicole Aniston er en av de mest populære pornoskuespillerne blant nordmenn. Her sammen med kjæresten, MMA-utøveren Keith "K.O kid" Berry.

Mange kvinner

For dem som tror at det bare er norske menn som benytter seg av Pornhubs tjenester, må tro om igjen. Norske kvinner er ivrigere brukere enn verdensgjennomsnittet. Av den totale trafikken fra Norge, er 28 prosent kvinner.

NORSKE KVINNER ER OVER SNITTET INTERESSERT I PORNO: Tre av ti nordmenn som besøker Pornhub er kvinner. Det plasserer oss i samme seng som spanske og belgiske kvinner, men må se oss slått av svenskene.

TOPPER STATISTIKKEN: Ingen kvinner ser mer porno enn de filippinske, brasilianske og sørafrikanske, ifølge Pornhub.

Gjennomsnittsalderen for en norsk bruker er 38 år, men det er personer i alderen 18-24 år og 25-34 år som er hyppigst innom pornosiden.

Nylig kunne Ressurssenteret for menn (Reform) fortelle i God Morgen Norge at unge, norske gutter er blant dem som ser mest porno i hele Europa. Eksperter frykter at økt pornotitting kan ha en sammenheng med sexkjøp.

- Vi i Reform har en samtaletjeneste med menn som benytter seg av prostitusjon. De forteller ofte at de ser veldig mye på porno og at det er porno som har insinuert sexkjøpet, sier seniorrådgiver i Reform, Live Mehlum, til God Morgen, Norge!.

I innslaget får hun støtte av sexolog Haakon Aals. Han sier at han ser mye av det samme i sitt møte med pasienter. Aals er bekymret når gutter som har sett mye pornografi kommer i normale forhold.

– Mange tror jo at det de har sett på nettet er sånn det skal være, men når de kommer i vanlige, normale forhold ser de at det ikke er helt sånn. Da går noen til det skrittet at de kjøper seg noen som leverer den verdenen, hevder han.

Det at mange unge mennesker har tilgang til en smarttelefon øker nok også tilgjengeligheten til porno. Pornhubs statistikk viser at 50 prosent av deres trafikk fra norske brukere kommer fra smarttelefoner. 16 prosent fra nettbrett.

Regionale forskjeller

I år som i fjor viser Pornhubs tall at det eksister regionale forskjeller i Norge.

Blant annet er Sør-Trøndelag det fylket som er innom i kortest tid på Pornhubs nettsider. De bruker i snitt 16 sekunder mindre tid enn landsgjennomsnittet som er på 9 minutter og 36 sekunder.

Hedmark er på sin side det fylket som er inne lengst, i snitt 27 sekunder lenger enn landsgjennomsnittet.

Også når det kommer til søkeord er det store forskjeller.

Kategorien "trekant" er det 63 prosent større sjanse for å bli søkt på fra Oslo enn resten av landet, mens folk i Hordaland søker 923 prosent oftere på "drosjesex" enn resten av landet.

Mest spesielt er kanskje Akershus som 775 prosent oftere enn landsgjennomsnittet søker på "bestemor-trekant".

Kanskje mange eldresenter med god internettforbindelse?

Kilde: Pornhub.