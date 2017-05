Gwyneth Montenegro har ligget med 10.000 menn. Avslører alt i boken «10.000 men and counting»

Gwyneth Montenegro var 18 år og dypt kristen da en natt forandret livet hennes for alltid.

Ute på byen med en gruppe venner ble Montenegro dopet ned og voldtatt av en gruppe menn. Overgrepet skulle senere lede henne til en 12 år lang karriere i den australske sexindustrien.

- Jeg ønsket aldri å arbeide i sexindustrien. Som 18-åringen puttet noen dop i drinken min på en nattklubb. Jeg ble bortført og gruppevoldtatt av seks eller åtte menn. Jeg var så neddopet at jeg er fortsatt usikker på antallet, forteller den nå 39 år gamle Montenegro til News.com.

I kjølevannet av overgrepet forteller 39-åringen at hennes selvbildet endret seg. Montenegro gikk fra å være kristen ungpike som sparte seg selv til en fremtidig ektemann, til hva hun selv kaller "en promiskuøs kvinne". Det tok ikke lang tid før hun startet å arbeide som stripper.

- Overgrepet endret min mening om meg selv. Jeg følte meg verdiløs og at jeg ikke var god nok for noen. Jeg vokste opp i et veldig kristent hjem og sparte meg selv til ekteskap, men så ble jeg plutselig voldtatt. Livet mitt tok da en annen vei... jeg ble veldig promiskuøs. Jeg startet å strippe som 19-åringen.

Den australske kvinnen arbeidet 12 i sexindustrien. I etterkant har hun tatt flysertifikat. Hun livnærer seg nå som foredragsholder.

Etter noen år på strippescenen, bestemte Montenegro å ta et steg dypere inn i sexbransjen. 21 år gammel solgte hun sex for første gang.

- Jeg følte at jeg hadde allerede brutt en barriere ved å strippe, så det å selge sex virket ikke som en stor greie for meg da. Jeg tenkte bare "dersom jeg ikke liker det, kan jeg alltids bare slutte etter første skift", sier hun.

Men det skulle vise seg å ikke være så enkelt å slutte etter å ha først krysset linjen.

- Det var helt surrealistisk. Etter du har blitt betalt for sex, kan du ikke bare ta det tilbake. Jeg oppdaget raskt at jeg var flink til å koble ut og "slå av" følelsene mine, ettersom jeg allerede følte meg så skitten.

- Ung og naiv



Prostitusjon er delvis lovlig i noen områder i Australia, og Montenegro arbeidet i et bordell på den australske østkysten. Betalingen var mellom 500 og 1000 australske dollar for en time, mellom 3000-6000 kroner, litt avhengig av hva slags tjenester som skulle ytes.

Gwyneth Montenegro skal ha ligget med over 10.000 menn i løpet av sitt liv.

- Jeg var så ung og naiv da jeg startet. Jeg var bare en simpel og uskyldig bondepike. Jeg var så overrasket over at noen var villige til å betale meg for sex. Jeg hadde lite erfaring og de andre jentene fortalte meg at "vanlig sex og massasje" var det vanligste.

Montenegro hevder å ha hatt sex med over 10.000 menn i løpet av sitt liv. Gjennom et langt liv med sex som hverdag har Montenegro fått et godt innblikk i hva hun mener er årsaken til at menn (og kvinner) oppsøker sexarbeidere. Hun sier at for mange er besøket så mye mer enn sex. Det er en følelse av å bli sett og lyttet til.

I 2014 ga Montenegro ut en bok om sitt liv. Her fortalte hun om livet som prostituert.

- Det er mye mer enn bare sex. Det er alltid en psykolgisk motivasjon for sex, ikke bare en fysisk lyst. Mange av mine kunder ble ofte en time pluss hos meg, og ja, de ville selvfølgelig ha sex, men en stor del av jobben min var bare å prate med dem, mener Montenegro.

Hun tror at mange av dagens menn har blitt mer usikre på seg selv og deres mannsrolle.

- Jeg vil ikke være så frekk og skylde på feminister for denne endringen, men jeg tror mange menn føler seg litt maktesløse til tider. Satt på spissen, så vet de ikke lenger om de kan åpne døren for damer uten å bli skjelt ut. Ofte tror jeg mange er usikre på hva det betyr å være mann i dag. De har mistet retningssansen. Det var hva jeg så hos mine kunder, analyserer Montenegro.

Hun legger til at de aller fleste av hennes kunder ønsket vanlig sex. Fetisjer og rare forespørsler var sjelden vare.

- De aller fleste ville ikke ha kinky og grov sex. Det var en veldig liten prosent, i så fall. Jeg var i sexindustrien i 12 år. Det er lenge. Jeg så sjeldent menn med rare og syke fantasier. For de fleste var det normal sex de ville ha.

Ga ut bok



I 2014 ga Montenegro ut en bok om sitt liv som prostituert. Boken "10.000 men and countring" skapte stor oppstandelse i hjemlandet og førte til en rekke presseoppslag verden rundt. I boken forteller tidligere prostituerte åpenhjertig om sine mange elskere og kunder, som blant annet inkluderer politikere, idrettsprofiler og film - og musikkstjerner.

I et intervju med Daily Mail, fortalte hun at bokskrivingen ble en terapeutisk prosess for henne der hun endelig oppdaget og aksepterte sitt sanne jeg.

Gwyneth Montenegro reiser verden rundt og holder foredrag om sitt tidligere liv som prostituert.

- Jeg vil påstå at jeg er ganske introvert og konservativ. Jeg er nok den siste personen mine venner ville gjettet lever det livet jeg har levd, sa Montenegro til avisen den gangen.

Etter hun ga seg i sexbransjen i 2011, har Montenegro oppfylt mange drømmer. Hun har skaffet seg flysertifikat og gjennomført trening til å kunne fly kommersielt. For tiden tjener hun til livets opphold ved å reise verden rundt og holde foredrag om sitt eget liv. Ifølge sin egen nettsiden fokuserer foredraget på å gi kvinner en selvtillits-boost. Montenegro deler også av sin erfaring om menn og hva de egentlig ønsker.

- Mine kunder ville ofte åpne seg for meg og dele gode og vonde sider av sine private forhold. Jeg føler at jeg har en større og dypere forståelse av menn enn hva jeg hadde tidligere.

Piloten og forfatteren skriver på nettsiden at moralen i foredraget er enkel: Prøv å snu forferdelige hendelser til noe positivt.

39-åringens historie har vekket mye interesse verden over, blant annet i Hollywood. Etter boken hennes ble publisert i 2014, var det snakk om å gjøre den om til en TV-serie eller film. Så langt har ingenting konkret skjedd.

- Jeg kan ikke si så mye akkurat nå, men det kommer mest sannsynlig til å skje, sa Montenegro den gangen.

Montenegro sier at til tross for at hun er glad i livet hun har levd, kan hun ikke anbefale noen å gå inn i sexbransjen. For henne var det pengene som gjorde at hun ble så lenge i bransjen.

- Betalingen var utrolig bra og det var pengene som gjorde at jeg fortsatte i bransjen i alle disse årene. Men jeg kan ikke anbefale noen å gjøre det, sier Montenegro.

(Kilder: Daily Mail, News.com.au, GwynethMontenegro, The Sun)

Les også: