Fransk sextrend til Norge

Et søk på "libertine" på Google og Facebook kan for uinnvidde gi et overraskende resultat.

På Facebook møter du døren til en rekke lukkede grupper.

På Google finner du ganske snart ut av hvorfor.

"En libertiner vil si en person som lever fritt og uavhengig i henhold til gjeldende moral, og som uhemmet omfavner personlige nytelser, især seksuelle", heter det noe tørt på Wikipedia.

I praksis betyr det ofte single eller par som søker seksuell lek med likesinnede.

Libertinisme er en flere hundre år gammel filosofi. Blant representantene finner vi den ikke ukjente Marki de Sade, som levde livet på 1700-tallet. I dag blir libertinisme assosiert med nihilisme, sadomasochisme og tilhengere av fri kjærlighet.

Årsaken til redaksjonens plutselige interesse for ordet begrepet er det nylig lanserte sexnettverket Libertin. Ifølge den offisielle, norske nettsiden skal stedet er være en "møteplass for frilynte mennesker uavhengig av seksuell legning og sivil status".

- Det finnes så absolutt hemmelige sexnettverk i Norge

Det eksisterer en rekke sexklubber verden rundt. Killing Kittens arrangerer fester i storbyer som London og New York. Skirt Club er sexklubben menn bare kan drømme om.

"Par-gjenger" drar på turer til swingershovedstaden Cap D'Agde i Frankrike for å slå seg løs.

Men hva med i Norge, finnes det undergrunnsmiljø for frilynte nordmenn "ingen" har hørt om?

- Du har V.I.P Room i Oslo - en medlemsklubb med en del tusen aktive medlemmer. Men det finnes også en rekke fysiske medlemsklubber rundt om i landet. De fleste er såkalte "vennenettverk". De møtes i private hjem, og du må bli anbefalt av noen for å komme inn. Så ja, det finnes absolutt hemmelige sexnettverk i Norge , sier fotograf og gründer Erlend Haugen til Side3.

Han er mannen som forsøker å gjøre det hele litt mindre hemmelig, og mener det både er plass og behov for et libertinsk sexnettverk i Norge.

EYES WIDE SHUT: - Hemmelige sexfester i Norge er kjent for å ha et snev av "Eyes Wide Shut", for de som kjenner filmen. Målgruppen er frilynte libertinere med høye forventninger til erotikk og estetikk, samt betydelige behov for diskresjon, sier psykolog og sexolog Kristin Spitznogle.

Psykolog og sexolog Kristin Spitznogle forteller det samme.

- Det finnes så absolutt hemmelige sexnettverk i Norge, sier Spitznogle til Side3.

- Jeg har selv mottatt invitasjoner til lukkede og eksklusive arrangementer i Oslo. Man kan godt si at disse festene er kjent for å ha et snev av "Eyes Wide Shut", for de som kjenner filmen. Målgruppen er frilynte libertinere med høye forventninger til erotikk og estetikk, samt betydelige behov for diskresjon.

Diskresjon er et nøkkelord for nordmenn som deltar på slike arrangement.

- Kvalitetssikringene ivaretas ved at allerede deltagende i nettverket rekrutterer bekjente som passer den profil man ønsker. En fellesnevner er mennesker som er profilerte og/eller har posisjoner som gjør at man i sitt behov for tillit gjerne møter mennesker som alle er tjent med en gjensidig diskresjon. Sex er tross alt en privatsak, og Norge er et lite land. Mange velger derfor å reise ut til velkjente klubber i for eksempel Paris, New York og Amsterdam - men noe aktivitet er der altså også her i Norge.

Nytt sexnettverk i Norge



Med "Eyes Wide Shut"-liknende sexfester for de spesielt inviterte på den ene siden og folkesuksesser som "50 Shades of Grey" på den andre, har Erlend Haugen øynet en mulighet.

- Vi mener det finnes mellom 15.000 og 20.000 nordmenn som kan være interessert i en slik sexmøteplass. De fleste nettverkene er lukket, vanskelige å finne og vanskelige å bli inkludert i. Med Libertin ønsker vi å skape en møteplass åpen for alle, uansett legning og sivil status.

- Uansett sivil status, sier du. Er dette en "utroskapsnettside"?

- Nei, på ingen måte. Jeg mener par som søker par eller andre single for type partnerbytte, trekant og så videre. Dette er først og fremst par som leker sammen - og som søker sammen.

SOSIALT SEXNETTVERK: Den nye, norske sexsiden har profilbilder du ikke finner på verken Tinder eller Sukker, og levner liten tvil om hva som er målet for medlemskapet.

Side3 har tatt en titt bak fasaden, som fremstår som en krysning mellom Sukker og Tinder, og hvor det unektelig er sex som står i fokus. Her må en, naturlig nok, både tåle og like å se mennesker i fri utfoldelse. Og det er ikke fritt for erigerte peniser.

- Det ser ut til å være en overvekt av mannlige profiler?

- Det er en overvekt av menn nå. Men vi jobber aktivt med å bedre balansen mellom menn, kvinner og par. Vi åpnet i helgen - så det tar litt tid å nå før dette "setter" seg. Men det gir jo kvinner en god grunn til å bli medlem!

Ifølge Haugen har nettstedet allerede fått god respons.

- Folk er i ferd med å bygge sine profiler, og i full gang med å bli kjent med hverandre. To dager etter åpning hadde vi allerede fått mange tilbakemeldinger fra fornøyde brukere.

SEXOLOG og psykolog Kristin Spitznogle.

- Nordmenn blir mer frilynte



Kristin Spitznogle har erfaring som programleder for TV-serien "Sexskolen", var sex-spaltist i VG i en årrekke og har skrevet boken "Norske kvinners seksuelle fantasier".

Hun forteller at nordmenns seksualitet utvilsomt er i utvikling, og at vi beveger oss mot det frilynte.

- Jeg har jeg snakket med, og intervjuet mange nordmenn, om deres forhold til sex. Jeg er derfor ikke det minste overrasket over at for eksempel "Fifty Shades of Grey" traff en nerve slik den gjorde. Norske kvinner og menn ønsker seg mer seksuell spenning og variasjon.

- At vi nærmer oss et større aksept for dette syns jeg er veldig positivt, da god sex er en betydelig del av vår livskvalitet og har stor betydning for vår helse. Ikke minst er det avgjørende for våre parforhold at vi har det bra sammen seksuelt. Jeg heier derfor på nettsteder som Libertin.no som legger tilrette for at norske par sammen - og på en trygg måte - kan utforske sitt sex-liv, fremfor nettsteder som oppfordrer til utroskap og prostitusjon - hvilket bare er ødeleggende og demoraliserende for våre kjærlighetsliv.

