Forskning: Det er tre typer pornovaner. Kun én klassifiseres som sunn

Studie konkluderer med at porno ikke er skadelig for de fleste av oss.

Der du før i tiden måtte igjennom all askens ritualer for å få tak i et pornomagasin eller pornofilm, er porno i dag bare noen tastetrykk unna på internett.

I 2016 hadde verdens største pornoside, Pornhub, over 23 milliarder besøkende. Hver eneste dag er over 64 millioner personer innom nettsiden for litt alenetid.

Debatten om porno er skadelig eller ikke, strides de lærde om. Også i Norge har debatten rast, og mange eksperter har vist til undersøkelser som mener å ha funnet ut at for mye pornotitting kan skade en persons sexliv.

Noen undersøkelser har blant annet konkludert med at menn som ser mye på porno har mindre sexlyst enn menn som ikke gjør det. Men man finner svar i andre enden av skalaen og i 2015 utførte University of California en undersøkelse som konkluderte med at pornotitting er sunt for menns sexlyst.

En annen undersøkelse utført av Université Laval i Quebec, Canada i begynnelsen av 2017 konkluderte med at det finnes tre forskjellige typer pornobrukere:

Personer som bruker porno som rekreasjon, ulykkelige brukere og "tvangsseere".

Undersøkelsen ble publisert i The Journal of Sexual Medixine i januar 2017.

830 personer deltok i undersøkelsen, der 71.8 prosent var kvinner, mens 28.2 prosent var menn. De fleste identifiserte seg som heterofile, mens sivilstatus var blandet. Rundt 35 personer var gift eller hadde samboer, 36 prosent var single, mens de resterende 29 prosentene var i datingsfasen. Gjennomsnittsalderen til deltagerne var 25 år.

Undersøkelsen bestod av et grundig spørreskjema som kartla testpersonens sexvaner. Etter intervjuene, fordelte forskerne testpersonene inn i de tre gruppene.

De sunne pornotitterne



Rundt 75 prosent havnet i den "sunne" gruppen, der personer bruker pornografi som rekreasjon.

Her ble ikke personenes liv påvirket av at de så porno. Personer som havnet i denne gruppen bestod hovedsakelig av kvinner og personer i faste parforhold.

De så i snitt 24 minutter med pornografi i uken, og hadde generell høy tilfredsstillese i eget sexliv.

NETTSIDER: Pornonettsider som Pornhub og Youporn er blant de mer populære når folk skal se pornografisk materiale.

De ulykkelige pornotitterne



Gruppen som ble klassifisert som "ulykkelige brukere", bestod av 12,7 prosent av deltagerne.

Disse personene så mye mindre pornografi i snitt i løpet av en uke, rundt 17 minutter, men følte mer skam rundt pornotittingen.

Bruk av pornografi førte til en følelse av selvforakt, skam og ulykkelighet.

Tvangstitterne



I den siste gruppen, kategorisert som "tvangstittere", var det rundt 11,8 prosent.

Personer i denne gruppen ble negativt påvirket av pornografi. De så rundt 110 minutter pornografi i uken. Porno var for mange personer i denne gruppen, en erstatning for sex med en partner.

Det var flest menn i denne gruppen.

- 3 av 4 opplever ingen negative følger



En av forskerne bak studien, Marie-Pier Vaillancourt-Morel, sier til tidsskriftet PsyPost at forskningen indikerer at "pornobrukere er en heterogen populasjon med klare undergrupper som opplever forskjellig seksuelt resultat".

På spørsmål om pornotitting kan ha en negativ effekt på sexlivet, sier Vaillancourt-Morel at deres resultater viser at "rundt 75 prosent opplever ingen negative seksuelle følger på grunn av pornografi". Forskeren legger til at de aller fleste av oss havner i den "sunne" gruppen pornotittere.

Kilder: The Journal of Sexual Medicine, Esquire, Cosmopolitan, Euroman