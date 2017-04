Forskning: Derfor burde du se på erotikk før du skal på stevnemøte

Forskere ved et universitet i Israel har undersøkt hvordan erotisk materiale påvirker hjernen din overfor en potensiell partner. Skal vi tro studien, kan det være noe å vurdere før neste stevnemøte.

Om du sletter søkehistorikken din oftere enn David Beckham skifter hårsveis, burde du fortsette å lese denne artikkelen.

All den pornotittingen kan nemlig ikke være forgjeves.

Forskere ved et universitet i Israel har nemlig publisert en studie som hevder å kunne støtte at personer burde se på seksuelt materiale før de skal på stevnemøte.

Årsaken skal hverken være for å plukke opp tips eller triks til en potensiell hyrdestund, ei heller (for menn) å kunne holde ut lenger ved en senere, heldig anledning.

Nei, forskernes konklusjon er at litt pornotitting/visuell seksuell stimuli kan føre til at mennesker er mer åpne om seg selv overfor en potensiell partner, skriver The Independent.

Professor Gurit Birnbaum ved Barauch Ivcher School of Psychology tilknyttet universitetet The Interdisciplinary Center Herzliya i Tel Aviv, har sammen med andre forskere utført tre studier på totalt 246 heteroseksuelle deltagere.

I den første studien ble testpersonene vist material med seksuelt innhold så raskt at hjernen ikke oppfatter det bevist, såkalt subliminal persepsjon (se faktaboks).

Subliminal persepsjon Subliminal persepsjon, stimuli som er så svake eller vises så kort tid at de ligger under terskelen for vanlig bevisst oppfattelse. Fenomenet er omdiskutert, men kan i spesielle tilfeller likevel synes å ha hatt innvirkning på en persons tolkninger av andre sanseinntrykk ( persepsjon), holdninger og atferd. Har vært sterkt omdiskutert, spesielt i forbindelse med reklame og propaganda. Kilde: Subliminal Persepsjon. (2017, 3. februar). I Store norske leksikon. Hentet 3. april 2017 fra https://snl.no/subliminal_persepsjon.

Testpersonene kommuniserte så med en person av det motsatte kjønn via en chatte-tjeneste. Sammenlignet med kontrollgruppen, var testpersonene som tidligere var blitt utsatt for subliminal persepsjon langt mer åpne om seg selv overfor samtalepartneren.

I studie to og tre bygget man på resultatene fra den første studien, men her ble testpersonene bevisst vist seksuelt videomateriale, før de ble sendt ut på stevnemøter med en person av det motsatte kjønn.

Ifølge forskerne bak studien, førte igjen denne stimulien til at testpersonene var mer ærlige og fortalte mer om seg selv til personen de var på stevnemøte med. Flere av deltagerne var også mer åpne for å møte personen de hadde vært på stevnemøte igjen.

Forskerne skriver at resultatet indikerer at det å aktivere kroppens "seksuelle systemer" tillater mennesker å være mer åpne overfor en potensiell partner.

Som de skriver i studien: "Resultatene viser at bare det å tenke på sex, selv ubevisst, gjør en mer åpen om seg selv".

Altså, ikke stol på oss. Stol på forskning.