Forskere: Menn som spiller holder lenger i senga

I studien "Relationship Between Use of Videogames and Sexual Health in Adult Males" kan forskerne melde om en gladnyhet:

Menn som spiller er mer utholdende i senga.

Eller mer korrekt: De sliter sjeldnere med for tidlig utløsning.

Forskningsartikkelen er publisert i det anerkjente tidsskriftet The Journal of Sexual Medicine.

Terskelen for å kunne kalle seg en spiller, er minst én time med data- eller videospill om dagen.

Forskningen er basert på en spørreundersøkelse blant 599 italienske menn mellom 18 og 50 år.

Til Vice Magazine forteller forskningsleder Andrea Sansone at spillingen har fellestrekk med fysisk trening. Spillere får trent både sine kognitive og motoriske evner, som igjen kan gjøre dem bedre egnet til å kontrollere utløsningen.

Han medgir samtidig at tallgrunnlaget ikke er optimalt, og at undersøkelsen har en svakhet i at undersøkelsen baserer seg på selvrapportering.