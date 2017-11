Fire sexstillinger som gir henne raskere orgasme

Om dama de sliter med å få orgasme eller dere bare har tid til en «kjapp en», anbefales det å gå for en av disse fire stillingene, skriver nettsiden Men's Health.

Sexterapeut Ian Kerner er forfatteren av boken «She Comes First: The Thinking Man’s Guide to Pleasuring a Woman».

Han sier rask sex er som kinamat. Så lenge du velger retter du vet du liker og som pleier å levere, så blir du ikke skuffet.

Disse fire stillingene passer i så måte perfekt. De er effektive, funker hver gang og er ikke altfor vanskelig å få til selv om du bare har et par minutter til rådighet.

Ulike stillinger hvor mannen penetrerer kvinnen bakfra.

1. Bakfra

En undersøkelse fra universitetet i Kentucky blant 14.000 menn og kvinner viser at denne stillingen er en av de mest tidseffektive.

Stillingen gir godt med friksjon, og gir henne direkte klitourivaginal stimulering.

I denne stillingen kan hun også enkelt stimulere seg selv.

Stående og framoverbøy er ideell stilling når en har så dårlig tid at du ikke kan ta av klærne ...

2. Stående og framoverbøyd



I denne posisjonen strammes skjeden ekstra og øker friksjonen enda mer enn ved stilling 1. Denne kan dessuten gjennomføres med mye av klærne på, om det trengs.

Ulike stillinger hvor hun sitter oppå ham, populært kalt «cowgirl».

3. Cowgirl



Når det gjelder kvinnens orgasme, er denne stillingen klart å foretrekke, sier Ian Kerner. Her styrer hun showet, og seg selv til orgasme så raskt som mulig.

Ulike stillinger hvor en ligger i skje.

4. I skje

Et gjennomgående tema for disse fire stillingene er at penitrasjonen skjer bakfra. Denne stillingen krever nærmest ingen fysisk aktivitet og er ideell etter en lang dag hvor en egentlig er litt trøtt og sliten - eller en trenger å skjule litt hva en egentlig holder på med ...