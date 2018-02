Fem veldig, veldig uvanlige sex-fetisjer

Nylig kunne TV-programmet «Insider» ta oss med på innsiden av BDSM-miljøet i Norge. Programleder Milda Melland ble med Rogaland BDSM-klubb på hyttetur - en opplevelse utenom det vanlige. For mens noen stekte taco til middag, opplevde andre å (frivillig) å bli pisket i stua.

- Jeg liker at han kan kontrollere meg og gjøre hva han vil med meg, kunne kvinnen som ble pisket, Rakel, fortelle til kamera.

Men det er ikke bare i Norge fetisjmiljøet fascinerer.

I 2000 ga Katharine Gates ut boken «Deviant Desires: A Tour of the Erotic Edge». Boken tar et dypdykk i noen av de noe mer ukjente forskjellige fetisjene verden har å by på.

Boken ble en kulthit, og nå har Gates revidert og tilført noen nye kapitler til boken. Det viser seg nemlig at verdens fetisjer er i stadig utvikling, mye takket være internett. Som Amazon skriver: «Internetregel 34: Om det finnes på nettet, er det garantert noen som tenner på det».

Blant de nye kapitlene finner vi en introduksjon til kannibalisme-rollespill (simulert, selvfølelig) og diverse undergrupper til hvordan folk har sex der mat er involvert.

Gates er antropolog, freelance-journalist og tidligere sexarbeider. Hun har også vært kurator for utstillingen «KINK: Geography of the Sexual Imagination» ved The Museum of Sex i New York.

I et intervju med Vice har forfatteren fortalt at inspirasjonen til å skrive boken kom etter hun hadde fått en rekke litt-utenom-det-vanlige forespørsler fra kunder da hun arbeidet som sexarbeider.

- Jeg hørte alle disse historiene og var selv vitne til alle disse fetisjene og ville først og fremst bare vite: hva er det som foregår der ute og hvorfor er det pirrende? Nummer to - er dette virkelig så eksotisk og uvanlig, eller virker det bare rart, men er egentlig forståelig for personer som ikke deler samme seksuelle preferanser? Er det noe i alt dette som vi som mennesker alle deler i en erotisk verktøykasse?

Avisen New York Post har tatt et dypdykk i noen av fetisjene Gates har tatt en nærmere titt på.

I boken skriver Gates om personer som liker å bli tegnet på kroppen - akkurat som dyrene hos slakteren. Det er nok ikke akkurat det budskapet disse PETA-demonstrantene vil formidle ...

1. Ett stykke kjøtt

I sitt tidligere liv som sexarbeider fikk Gates altså mange forskjellige forespørsler fra kunder. En av de mest minneverdige, sier forfatteren, var en «fyr som ville se kvinner nakne med påmalte hvite linjer, som viste de forskjellige stykkene med kjøtt».

2. Tung bør

Mens noen tenner på å bli illustrert som et stykke kjøtt, liker andre å få tunge vekter presset over seg. Du leste riktig, vektpressing er en høyst levende fetisj.

Men ifølge Gates er det ikke bare fryd og gammen. Slike preferanser kan gå fra nytelse til «dette var kanskje ikke en så god idé» på sekunder.

- Noen mennesker higer etter tyngre og tyngre vekter. Og så har du dem som ønsker at partneren deres kjører over dem med en bil. Dette er noe som er vanskelig å utførte på en trygg og sikker måte, forklarer hun.

3. Godt stekt

En venninne av Gates som arbeider som prostituert og er «domina» forteller i boken om en kunde som hadde en noe spesiell fetisj.

- Hver gang han var i byen, ville hun møte han på hotellrommet, kle ham naken, binde ham fast, lukke ham inne i en boks og fortelle ham at hun ville steke han. Kunden ble utrolig tent av det hele.