Erika Lust: - Folk blir mindre og mindre fiendtlige mot pornografi

Den svenske sexfilmregissøren Erika Hallqvist, bedre kjent som Erika Lust, har tatt porno til et ganske annet sted enn stereotypien vi har blitt servert fra pornoindustrien i en årrekke.

Ut med blankpolerte kvinner med silikonpupper og menn med enorme lem. Inn med naturlige mennesker.

Lust har bakgrunn som politisk forsker, med fokus på feminisme, og regnes som en av pionerene innen feministisk porno.

I et intervju med tyske Playboy forteller regissøren at hun nå opplever at folk er mye mer positivt innstilt til pornografi enn tidligere.

- Folk blir mindre og mindre fiendtlige. De blir mer nysgjerrige, mer kreative, de vil utforske deres seksualitet. Sex har alltid vært et stort tema i media, men nå får sex og porno stadig mer positiv oppmerksomhet, sier 40-åringen i intervjuet.

ERIKA LUST: Erika Lust er en prisbelønt sexfilmregissør, og regnes som en av pionerene innen feministisk porno. Kvinnen på veggen er for øvrig Angelina Jolie, foreviget av David LaChapelle idet hun får orgasme.

Ifølge Lust er halvparten av personene som ser filmene hennes kvinner.

Hun forklarer suksessen med at hun skildrer «ekte sex med ekte mennesker».

- Seerne kan se seg selv i filmene mine. De føler at de kan oppleve det selv. Skuespillerne ser ut som fyren eller jenta på gata. De er naturlige og attraktive på sin egen måte.

Slik mener Lust at filmene hennes appellerer til både menn og kvinner.

- Jeg lager filmene mine til alle. Også folk som leter etter alternativ til vanlig porno og vil ha filmer som tar hensyn til begges kjønnenes lyster og ønsker.

I et TED Talks-foredrag forteller Lust at å se på tradisjonell porno skapte et dilemma for henne i yngre alder. Opphisselsen smakte søtt, men objektifiseringen var ubehagelig bitter.