Dette er alderen det er mest sannsynlig at menn og kvinner er utro

Psykoterapeut og forfatter M. Gary Neuman bak «The Neuman Method» og «The Truth About Cheating» hevder det dreier seg om følelser - ikke sex eller fysisk tiltrekning - når mannen går til sengs med en annen kvinne.

Hans undersøkelse inkluderer 200 menn som innrømmer at de har vært utro. 88 prosent var utro med en person som de så på som mindre attraktiv enn partneren sin.

Ros og bekreftelse er noe av det viktigste for at en mann skal føle seg verdsatt i et forhold, og ikke være utro, ifølge Neuman.

Emosjonell misnøye var hovedårsaken til at menn var utro. Hele 48 prosent svarte at det var grunnen til affære.

En studie ved universitetet i New Hampshire tyder også på at menn er oftere utro enn kvinner. I undersøkelsen fant de at det er 7 prosent mer sannsynlig at menn er utro enn kvinner.

Forskerne forklarer forskjellen med at menn og kvinner vurderer fordeler og ulemper ved utroskapet forskjellig.

- For kvinner veier de biologiske og sosioøkonomiske faktorene - menn som er gode kandidater som fedre og har utdannelsen og den økonomiske stabiliteten til å ta vare på familien - svært tung når de avgjør om de skal begi seg ut i en affære, sier forskerne, ifølge The Independent.

Menn skal ikke ha det på samme måte, og sannsynligheten for at menn vil være utro øker med alderen.

Ifølge New Hampshire-studien er sannsynligheten for at menn er utro høyest ved 55 år. For kvinner er alderen 45 år.

Etter dette synker sannsynligheten for utroskap.

Utroskap kan være relativt vanlig, avhengig av hvor en setter grensen for hva utroskap er.

Forskere har kommet fram til vidt forskjellige svar på spørsmålet om hvor vanlig det er å være utro avhengig av hvor denne grensen blir satt.

I 2010 tok en gruppe forskere for seg 31 tidligere studier på utroskap. Resultatet ble publisert i tidsskriftet "Personality & Individual Differences".

Her går det fram at så mange som 85,5 prosent av befolkningen er utro!

Eller bare 1,2 prosent.

Det kommer an på spørsmålet som blir stilt. Studien som kom fram til av hver åttende person har vært utro mot partneren sin, definerte blant annet flørting som utroskap.

Kilde: The Independent.