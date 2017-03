Lumi-dukken Katy skal ifølge produsenten ha et europeisk utseende. Sexkjøp med god samvittighet? Det første sexdukke-bordellet har åpnet i Barcelona Koster 1000 kroner timen.

Tro det eller ei, eksperter tror vi i økende grad kommer til å ha sex med dukker og livaktige roboter. Fantasien blir tatt helt ut i HBO-serien "Westworld" hvor tøyleløs vold og sex er hverdag i fornøyelsesparken. Om vi skal tro avisen The Local er avanserte sexdukker allerede en hit i Japan og Kina, særlig blant menn som jobber langt unna hjemmet og som ikke ønsker å være utro mot kona. Spanske gründere ser et marked i vår del av verden også, og har nå åpnet hva de omtaler som Europas første sexdukkebordell, skriver Forbes. Vertene, for å bruke uttrykk fra "Westworld, er såkalte Lumi-dukker, og kommer i fire forskjellige modeller: Europeiske Kati - med blondt hår, grønne øyne og enorme bryster - asiatiske Lili, afrikanske Leiza og mangainspirerte Aki. Katy, en av de fire Lumi-dukkene som tjenestegjør ved det som skal være Europas første sexdukkebordell. Til tross for at dukkene er liv- og følelsesløse silikonprodukter, tar bordellet seg godt betalt for en seanse. Ifølge nettsiden koster én time med Kati, Lili, Leiza eller Aki 120 euro - altså drøyt 1000 kroner. En dukke til odel og eie koster nærmere 50.000 kroner. Til den prisen tilbyr bordellet seg å kle opp dukken og gjøre den klar i stillingen kundene ønsker. Dukkekunden tilbys også sensuell musikk og muligheten til å se porno på storskjerm. Romantisk. Avhengighetsskapende god sex Det spanske selskapet forsøker å gjøre suksess ut av en trend sex- og roboteksperter har forutsett en stund allerede. Joel Snell er ekspert i robotikk ved Kirkwood College i Iowa i USA. Han spår at sexroboter ikke bare kommer til å bli helt vanlige i løpet av de neste tiårene, men potensielt mye villere i senga enn levende sexpartnere. - Fordi de kan programmeres, kan "sexboter" imøtekomme alle behov til ethvert individ. Snell tror at sexen blir så god at det er fare for å bli sexavhengig. - Robotsex kan bli en avhengighet. Roboten er alltid tilgjengelig og vil aldri si nei, så det vil være lett å få tilfredstilt avhengigheten. Prostituert: - De aller fleste av mine kunder er gifte menn Mange vil hevde at kjærlighet mellom to mennesker er en vesentlig faktor i sexopplevelsen, men ifølge David Levy ved Universitetet i Maastricht i Nederland er det ikke et motsetningsforhold mellom maskin og kjærlighet. Levy tror at mennesker både vil og har lov til å gifte seg med roboter innen 2050. Video: Dette er en virtual reality Sexdrakt (saken fortsetter) Konseptet er langt fra så fremmed som det kan høres ut. Maleriet "Mona Lisa" har har sin egen postkasse i Louvre, og kjærlighetserklæringene strømmer inn. En mann har tatt sitt eget liv foran henne, angivelig i bunnløs kjærlighetssorg. En lang rekke filmer har behandlet tema, fra 80-tallsklassikeren "Weird Science" til "Lars and the Real Girl", "Air Doll" til "Her" - og delvis også "Ex Machina" og "Westworld".

I filmen Lars and the Real Girl (2007) kjøper den svært innadvendte personen Lars, spilt av Ryan Gosling, en Real Doll og ender opp med å forelske seg i henne.

I filmen Air Doll (2009) er rollen snudd på hodet. Her er det sexdukken som etter hvert utvikler sjel og følelser for sin middelaldrende eier.

I mer moderne former opereres det med begrep som teknoseksuell ("person som ønsker å dyrke sex med en androide) Grensesprengende opplevelser

Lege og Wall Street Journal-skribent Laura Berman kan si seg enig med Joel Snell i at teknologi kommer til å gi grensesprengende seksuelle opplevelser i fremtiden, men har en litt annen innfallsvinkel. I 2050 kommer sex til å være bedre enn i dag, argumenterer Berman, fordi vi kommer til å ha et så godt grep om nevrobiologien at vi kan stimulere hjernen til seksuelle opplevelser vi i dag ikke klarer å fantasere om en gang. Og det helt uten fysisk kontakt. Dette er ikke bare gode nyheter for onanister, men kan dramatisk forbedre sexlivet til personer med funksjonshemninger. FRAMTIDSSEX: Nye materialer, sensorer, motorer og programvare kan gjøre sex med framtidens roboter vanedannende bra, tror eksperter. Bildet er en illustrasjon. Robin Elenga er grunnleggeren av sexleketøyselskapet Revel Body. Han forteller til Vice Magazine at han tror roboter er på vei til å erstatte sexleketøy. - Nye materialer, sensorer, motorer, og programvare som blir stadig bedre vil gjøre sexmaskiner mer appellerende for massene, sier han. Sexkjøp med god samvittighet

Forskeren Ian Yeoman ved Victoria Management School i Wellington i New Zealand er inne på det samme som Revel Body-gründeren. I samarbeid med sexologen Michelle Mars har han sett på hvordan sexindustrien kan se ut i 2050. I rapporten "Robots, Men And Sex Tourism" skriver ekspertene at kjøp av sex i fremtiden kan bli en lovlig og samvittighetsfri industri ved at de prostituerte byttes ut med sexroboter. Forskerne hevder videre at sexandroider kan sette en stopper for kjønnssykdommer og ikke minst ulovlig handel med mennesker til sexindustrien. Når det ikke lenger er mennesker som utnyttes, tror Yeoman og Mars at bordeller kan bli stuerent i fremtiden. Bordellet i Barcelona kan bli en tidlig test på hvor stuerent det egentlig vil oppfattes. GRISEDYR: Sexroboten Roxxxy finnes på markedet, skal være kunstig intelligent - og koster svimlende 100.000 kroner. Finnes allerede

Det amerikanske selskapet True Companion viste allerede i 2010 frem sitt konsept, som rett og slett var en skikkelig sexrobot som hadde fått navnet Roxxxy. Selskapet viste frem hvordan det kunne stå på alle fire og vrikke medgjørlig ... Selskapet har siden jobbet med videreutvikling av konseptet, og skal nå ha to dukker på markedet for både han og henne, Roxxxy og Rocky. Prisen? 10.000 dollar - nesten 100.000 kroner. Ifølge selskapet har de motoriserte dukkene kunstig intelligens, som gjør at de skal kunne lære seg nye ting - og etter hvert også være i stand til å snakke med sin eier. ... men kan bli forbudt Ikke alle synes ideen med sexroboter er god. En gruppe som jobber med robot-etikk, startet i 2015 en kampanje for å forby nettopp utvikling og salg av sexroboter. Ikke helt ulikt kampanjen som er startet av noen av verdens fremste intellektuelle for å forby drapsroboter. - Over de siste tiårene har vi sett et stadig større fokus fra akademia og industrien for å utvikle sex-roboter, noe som er maskiner i form av kvinner og barn til bruk som sexobjekter, som erstatter menneskelige partnere eller prostituerte. Kampanjen mot Sexroboter ønsker å få fokus på at denne typen roboter er skadelige og vil føre til større ulikheter i samfunnet, skriver de på sine nettsider.

NATURTRO: Det er lenge til roboter bli så like mennesker som de fremstilles i filmen "Ex Machina". Inntil da er menneskeliknende roboter fordømt til "The Uncanny Valley" (se faktaboks).