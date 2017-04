Datingside avslører de beste startmeldingene for å få kvinner til å svare deg

IKKE BEGYNN MED «HEI»: Ifølge datingsiden Zoosk er dette åpningsmeldinger kvinner får så mye av at interessen for å svare er derfor minimal. Analyser viser at kvinner som mottar meldinger med disse åpningfrasene svarer mellom 10 prosent og 35 prosent sjeldnere enn meldinger uten.

Du har holdt på i flere timer og pekefingeren din begynner å sovne. Men plutselig, endelig, én match med en søt jente med flotte øyne og et vinnende smil.

"Yes", tenker du. "Tinder/Happn/alle andre sjekkeapper er lett. Hvem trenger barer og cafeer når du kan ta sjekkingen interaktivt?" sier du høyt til deg selv samtidig som du innser at nå faktisk må kommunisere med kvinnen i andre enden.

Men hvordan skal du starte? Et lite "hei", kanskje? Eller er det bedre å komme med et kompliment? Hva med en morsom gif?

Om du er en av dem som stiller deg disse spørsmålene der du sitter på do med mobilen i hånden, let ikke lenger. Nettdating-siden Zoosk hevder å ha kommet frem til svarene alle menn lurer på.

Ifølge Askmen har nettdatingsiden over 40 millioner brukere. Nettsiden skriver at Zoosk har nå gått igjennom flere millioner meldinger for å finne ut hva som fungerer og ikke fungerer i den viktige åpningsmeldingen.

Kompliment er tingen

Så hva er nøkkelen til suksess? Flørting og komplimenter, viser det seg.

Ifølge Zoosk fikk meldinger som komplimenterte en kvinnes hår, øyne eller tatoveringer henholdsvis 6 prosent, 11 prosent og 13 prosent flere responser enn meldinger som ikke inneholdt disse komplimentene.

Aller best er det visstnok å skryte av en kvinnes briller (?!). Meldingsresponsen spretter da opp til hele 39 prosent, hevder Zoosk.

Å være litt flørtete er også en god taktikk. Meldinger som brukte ordene "småforelskelse" og "trøbbel" hadde 26 prosent og 42 prosent større sjanse for å få et svar tilbake.

Aller mest suksess hadde "nydelig", som hadde en meldingsrespons på hele 66 prosent.

Selv om kompliment er bra, råder Zoosk å trå varsomt. I første melding kan det være bra å skryte av profilen, men ikke bildene hennes.

Melding med ordet "bilder" fikk faktisk 25 prosent færre responser enn meldinger uten. På den andre siden ga åpningsmeldinger med ordet "profil" 12 prosent flere responser.

Ikke gjør dette

Kanskje en dårlig bevart hemmelighet, men å åpne med ord som "hei", "hallo" og "hva skjer" er ingen god idé.

Ifølge Zoosk er dette åpningsmeldinger kvinner får så mye av at interessen for å svare er derfor minimal. Datingssidens analyser viser at kvinner som mottar meldinger med disse åpningfrasene svarer mellom 10 prosent og 35 prosent sjeldnere enn meldinger uten.

Selvtillit er som oftest en attributt kvinner setter stor pris på, men skal vi tro dataen til Zoosk er ikke det å være for frempå en god strategi.

Tall datingsiden operer med, viser at dersom den første meldingen inneholdt et spørsmål om man skulle gå på stevnemøte fikk man hele 56 prosent mindre sjanse på et svar.

Kort oppsummert:

IKKE: Skriv kun "hei", skryt av bildene hennes eller spør om dere skal gå på date i første melding.

GJØR: Gi komplimenter, skryt av profilen hennes og tør å være litt flørtende.