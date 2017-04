Brooke Power er Playboys «Playmate of the Year» 2017

Det var med sjokk og vantro at Playboy i 2015 varslet at en ny æra uten bilder av direkte nakne kvinner var på vei. Pamela Anderson ble den siste som viste seg direkte naken i gamle Playboy, og i februar 2016 var " nye Playboy" ute i butikkhyllene med oldebarnet til Ernest Hemingway blant de første modellene.

Tidlig i 2017 gjorde magasinet helomvending, og hentet tilbake nakenhet i magasinet.

Til tross for store redaksjonelle omveltninger hos det legendariske magasinet de siste årene, er de noen tradisjoner man ikke tuller med.

Året var 1960 da herremagasinet Playboy kåret deres første offisielle "Playmate of the year". Den heldige var den amerikanske modellen Ellen Stratton.

I fjor var det motemodellen og tidligere deltager i amerikanske "Top Model", Eugena Washington (32), som ble kåret til "Playmate of the Year".

Playboypiken i 2017 er modellen Brook Power (28).

Født og oppvokst på Hawaii, er det ikke overraskende at Power beskriver seg selv som en skikkelig "surfe-jente" som elsker mexicansk mat og reise.

I forbindelse med kåringen, stiller modellen opp naken i magasinet. Power er også blitt intervjuet av fjorårets vinner, Eugena Washington.

- Jeg elsker det (å ha blitt utnevnt til "Playmate of the Year" red. anm.)! Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle havne i Playboy. Det er så utenfor mitt element. Jeg er bare en surferjente som rir hest, forklarer hun.

28-åringens Playboy-debut kom i mai 2016, da magasinet var inne i sin ikke nakenhet-fase. Power sier at hun egentlig ikke la merke til forskjellen, nå som hun har stilt opp naken for magasinet.

- Egentlig følte jeg aldri en forskjell på de to magasinene. Eller, årets fotograf av "Playmate of the year", David Bellemere, er fransk så for han er det å være naken hele tiden helt naturlig. Foruten det, er det samme stil på bildene. Det er moderne. Det er i nuet, sier Power.

Brook Power sier seg enig med Eugena Washington at "det handler om å feire kroppen for sin skjønnhet, for det kunstverket den er".

Hun legger til at hun er naken mye at tiden i jobben uansett.

- Når du arbeider som modell, driver du konstant å skifter foran alle på settet uansett. Man må bare stole på fotografen, og at han fanger estetikken og skjønnheten. Stole på at han lager noe du er stolt av.

I intervjuet forteller hun at føler seg mest sexy på surfebrettet.

- Jeg føler meg vakrest når jeg surfer hjemme på Hawaii. Jeg vet det høres så utrolig klisjé ut, men å ha den livskraften rundt deg og kjenne vannet mot huden din, bevege seg under føttene dine... Du føler deg definitivt mektig, som om du får utnyttet denne utrolige naturlige energien, sier hun til magasinet.

