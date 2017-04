Aleexandra Kefren har solgt jomfrudommen for 21 millioner kroner

Aleexandra Kefren (18) har fått et tilbud på 21 millioner kroner for å debutere seksuelt med en forretningsmann fra Hong-Kong.

18 år gamle Aleexandra Kefren fra Romania har fått mye oppmerksomhet etter at hun på britisk morgen-TV annonserte at hun var villig til å selge jomfrudommen sin.

Den britiske avisen Metro skriver at Kefren nå fått et tilbud: 2,3 millioner euro. Altså drøye 21 millioner kroner.

Et tysk eskorteselskap har tatt på seg oppgaven med å gjennomføre handelen og sørge for Kefrens sikkerhet, og krever angivelig 20 prosent av summen for sine tjenester.

Selskapet bekrefter tilbudet på sine nettsider, og skriver at summen er lagt på bordet av en anonym forretningsmann fra Hong-Kong.

- Det er tabu at jeg kan gjøre med kroppen min som jeg vil, men jeg har ikke bøyd av, sier 18-åringen i en uttalelse.

- Hotellrommet er bestilt. Jeg vil heller selge jomfrudommen enn å gi den bort til en fremtidig kjæreste, som kanskje kommer til å forlate meg uansett. Og jeg tror det er mange jenter som tenker som meg.

Den enorme oppmerksomheten Aleexandra Kefren fikk etter TV-opptredenen skal ha avstedkommet et ras av søknader til eskorteselskapet fra unge jenter som også ønsker å selge sin uskyld.