Agent i pornoselskap: - Så mye tjener en pornostjerne

I et intervju med den britiske avisen The Independent forteller grunnleggeren av LA Direct Models, Derek Hay, hvor mye pornostjerner faktisk tjener.

Hay har selv erfaring fra foran kameraet, og var i sin tid kjent som Ben English. I 2000 la han opp den delen av karrieren. I dag er han agent for en rekke pornoskuespillere, og håndterer ofte honorarene for forskjellige oppdrag.

Ifølge agenten varierer lønningene fra scene til scene, hvem skuespilleren er og hva som skal filmes. Men normalt kan en kvinnelig skuespiller forvente rundt 8500 kroner (1000 dollar) for en scene med en mannlig partner. Om mannen byttes ut med en kvinne, går lønnen ned til 5500-6500 kroner.

Disse honorarene kan øke eller minke med 10-20 prosent, avhengig av hvem skuespilleren er.

For mer avanserte sexscener, kan lønnen stige betraktelig.

- For den rette jenta, uansett hva det er, kan handlinger som den første analsexscenen eller den første scenen med tre, fire menn samtidig bety betraktelig høyere lønninger, sier Derek Hay.

Ifølge agenten ønsker filmselskapene i stadig større grad denne typer scener, og honorarene skal har økt merkbart de siste årene for å overtale skuespillerne.

- En modell kan tilbys alt fra 17.000 til 50.000 kroner for sin første scene med analsex, for eksempel. Jeg har sett høyere tall, men det er ikke vanlig, sier Hay til avisen.

STJERNE: Kayden Kross (31) var en av de store navnene i bransjen, og har vunnet en rekke priser i bransjen.

I likhet med at Zlatan Ibrahimovic får betraktelig bedre betalt enn mange av sine kollegaer, kan også enkelte av bransjens største stjerner hente ut betydelig summer.

- Men selv ikke de aller største stjernene tjener mer enn mellom 2,6 og 3,5 millioner kroner i året, sier Hay.

Foruten økte lønninger for spesialscener, forteller agenten at lønningene i bransjen stagnerte for fem år siden og har ikke økt eller holdt følge med inflasjonen. I praksis tjener de fleste skuespillere dårligere i 2017 enn i 2012.

Hay hevder at de store strømmenettsidene som tilbyr porno gratis har gjort enorm skade i bransjen, og at en rekke studioer har gått konkurs som en følge.

Så hva med lønningene til mannfolka?

Derek Hay går ikke konkret inn på hva mannlige pornoskuespillere tjener, men bekrefter at de generelt tjener mye dårligere enn sine kvinnelige kollegaer.

