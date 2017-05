- Skedsmo er landets frekkeste kommune

Den erotiske nettbutikken Sinful kårer hvert år Norges frekkeste kommune basert på hvor i Norge det handles mest sexleketøy.

I 2016 var det Trysil, Oslo og Rana som tok palleplassene blant Norges lystigste.

Men etter tips fra det norske sexnettverket Libertin.no, reiser det seg nå en helt annen kommune som utfordrer til den gjeve tittelen.

- Det er jo litt merkelig - at en kommune skiller seg såpass kraftig ut, sier Erlend Haugen til Side3.

Han er gründeren bak sexnettverket.

- Målt opp mot antall innbyggere i kommunen, genererer disse innbyggerne omtrent dobbelt så mye trafikk som gjennomsnittet i resten av landets kommuner, forteller Haugen.

Kommunen det er snakk om, er altså Skedsmo. En kommune i Akershus fylke rett øst for Oslo med om lag 50.000 innbyggere. Dette er hjemkommunen til en rekke kjente nordmenn, fra Arne Scheie til Åse Kleveland.

Libertiner En libertiner vil si en person som "lever fritt og uavhengig i henhold til gjeldende moral, og som uhemmet omfavner personlige nytelser, især seksuelle", heter det på Wikipedia. I praksis betyr det ofte single eller par som søker seksuell lek med likesinnede. Libertinisme er en flere hundre år gammel filosofi. Blant representantene finner vi den ikke ukjente Marki de Sade, som levde livet på 1700-tallet. I dag blir libertinisme assosiert med nihilisme, sadomasochisme og tilhengere av fri kjærlighet.

På listen over kommunene i Norge som sender mest trafikk til Libertin kommer Skedsmo på sjette plass, men det er altså i forhold til innbyggertallet at kommunen skiller seg ut.

- Ja, Skedsmo kan godt tåle å bli kalt landets frekkeste kommune. Når vi går «bak tallene» i Skedsmo, finner vi dessuten flere av de mest aktive par-profilene våre, sier Haugen.

- Det kan jo tyde på at det i Skedsmo bor flere frilynte mennesker enn i resten av landet. Hva som er årsaken til det, er vanskelig å si. Men, det kan ha å gjøre med at når noen først begynner å snakke åpent om temaet, er det jo ofte noe flere har tenkt på og fantasert om, men ikke våget å gjøre noe med. At noen åpner porten, gjør det lettere for andre å følge etter. Det blir som en dominoeffekt, og det er kanskje nettopp det som har skjedd i Skedsmo, sier Haugen.

Her sies Norges mest aktive libertinere å bo: