- Nytt prevensjonsmiddel for menn testes ut på mennesker neste år

En prevensjonsgelé beregnet på menn er blitt testet på aper med suksessfullt resultat, og bringer dermed en alternativ form for mannlig prevensjonsmiddel ett steg nærmere virkeligheten.

Det er den non profit-baserte stiftelsen Parsemus Foundation i Berkeley, California som har behandlet en testgruppe på 16 aper med middelet, og forhindret unnfangelse av fostre hos alle dyrene.

Stiftelsen forventer å starte forsøkene med prevensjonsstoffet på mennesker i løpet av neste år.

Blokkerer for sædcellene

Prevensjonen med navnet «Vasalgel» fungerer ved at det geléaktige stoffet sprøytes inn i de to sædlederne som frakter sæd ut fra testiklene. Stoffet blokkerer for sædcellene slik at de ikke kan trenge gjennom, men sædvæsken har fortsatt fri passasje gjennom geleen, slik at mannen kan ha utløsning - dog uten sædceller.

Metoden er blitt utarbeidet med mål om å få i stand et reversibelt alternativ til vasektomi - det kirurgiske inngrepet der sædlederen kuttes for å oppnå sterilisering. Som kjent har kondomet i mange vært den eneste prevensjonen for menn som ikke har vært en permanent løsning.

I forsøk gjort med tolv hannkaniner i fjor viste at geléen enkelt kan fjernes fra mannens sædledere.

- Svært lovende alternativ

Forskeren Catherine VandeVoort ved California National Primate Research Centre mener at Vasalgel gir inntrykk av å være et svært lovende alternativ til vasektomi.

- Vasalgel har vist seg å være trygg, og fører til færre komplikasjoner enn hva vasektomi vanligvis gjør, sier hun ifølge Sky News.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

BLOKKERER: Bildet viser en 3D-fremstilling av hvordan Vasalgel blokkerer sædsellene i sædlederen.

- Selv om det er mulig å reversere vasektomi, er det en teknisk utfordrende prosedyre der pasientene ofte står igjen med en svært lav grad av fruktbarhet, legger hun til.

Er blitt forsøkt tidligere

Også andre forskere hyller forsøkene.

- Dersom den ikke gir bivirkninger, har denne tilnærmingen et stort potensial til å fungere som et mannlig prevensjonsmiddel, sier professor Adam Balen, styreformann i British Fertility Society.

- Det essensielle er å vite at metoden kan reverseres, uansett hvor lenge man bruker stoffet.

Allan Pacey, professor i andrologi ved universitetet i Sheffield, sier at forsøk på å erstatte vesaktomi med gelé er blitt forsøkt tidligere, men legger til:

- Vi har ikke sett mange fremskritt i utviklingen av metoden de siste årene, så denne studien er et nyttig steg i riktig retning.