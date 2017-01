- Menn har begynt å kjøpe ett spesielt sexleketøy - til seg selv

Nyttårsrakettene er blitt avfyrt, god mat og fine viner fortært og sigarer røykt.

Men et nytt år betyr også «året som gikk»-oppsummeringer og den erotiske nettbutikken Sinful har tatt en titt på året som gikk hos dem.

Nettbutikken har gått igjennom rundt 100.000 salgsordre og funnet tall på et lite utvalg av norske sexvaner.

Frekkeste navn og kommune

Navnene Jan og Grethe oser kanskje ikke «sex» i alles ører, men i oktober 2016 kunne Sinful melde at disse to navnene topper deres statistikker når det kommer til kjøp av sexleketøy hos dem.

Jan og Grethe er visstnok også de to navnene som legger igjen mest penger når de handler ting til nattbordsskuffen.

Det er selvfølgelig regionale forskjeller. Britt og Ole topper i nord, mens Randi og Andreas er mest ivrige i sør.

Sexbutikken har sett nærmere på hvilke navn som kjøper mest sexleketøy i de forskjellige områdene i Norge. Oversikten er fra 2016.

I forbindelse med undersøkelsen, lanserte butikken også en tjeneste der kunder kan søke på sitt eget navn for å se hvor «frekt» det er. Du kan også sammenligne ditt eget navn med andre navn i din landsdel.

En sammenheng med alder?



Norges frekkeste navn har kanskje en korrelasjon med aldersgruppen som handler mest sexleketøy. Ifølge tallene er det nemlig personer i aldersgruppen 35 til 44 år som kjøper mest, etterfulgt av gruppen 25 til 34 år. Personer i gruppen 18 til 24 år kommer på en tredjeplass.

Butikken har også tatt en nærmere titt på Norges hvilken kommune som bruker mest penger på sexleketøy. Ved å sammenligne omsetningen i landets kommuner med antall innbyggere i området, viser det seg at Trysil er kommunen som kjøpte flest sexleketøy per innbygger i 2016.

De gjør tydeligvis mer i Trysil enn å bare stå på ski for å holde varmen.

I motsatt ende av tabellen, viser det seg at Ringebu i Oppland er kommunen med innbyggere som investerer minst penger i leketøy for voksne.

Sammenligner topp med bunn, betyr det at hver Trysil-innbygger kjøper syv dildoer for hver dildo en Ringebu-innbygger kjøper.

På generell basis, kjøpte innbyggere i Trysil 2,16 ganger mer sexleketøy enn landsgjennomsnittet.

Det er mange dildoer.

Mathilde Mackowski i Sinful.

Årets trender

Kvinner stod for 51,8 prosent av kjøpene hos den erotiske nettbuikken, mens menn ikke er langt bak med de resterende 48,2 prosentene.

Blant årets trender, viser det seg at gutta oftere og oftere bestiller sexleketøy ment for dem - og bakenden.

Ifølge butikkens tall steg nemlig salget av analt sexleketøy til menn med hele 42 prosent i 2016 sammenlignet med 2015.

- Vi tror trenden med anale produkter til menn vil fortsette i 2017. Særlig salget av buttplugs og prostatastimulatorer vil øke, skriver deleier og grunnlegger av Sinful, Mathilde Mackowski, til Side3 i en epost.

Hun legger til at norske menn har blitt tøffere til å prøve ut nye ting på soverommet.

POPULÆR SAK: Vibratoren Magic Wand er en av Sinfuls mest populære sexleketøy for kvinner. Den ble blant annet kjent gjennom TV-serien "Sex og singelliv".

- Det er helt klart heterofile menn som har blitt tøffere i senga. I løpet av 2016 har det gradvis blitt mer populært for menn å kjøpe analt sexleketøy. Det er en voksende gruppe av heterofile menn som finner gleden av frekt leketøy til bakdelen. Hos kvinner nevnes det ofte orgasmer i fleng, men hos menn omtaler vi oftest kun den ene orgasme som oppstår via penis. Det er litt ergerlig egentlig, for mannens g-punkt sies å gi særdeles intense orgasmer. Dette blir flere og flere menn klar over, skriver Mackowski.

- Det blir mindre og mindre tabu blant menn, i tillegg til at produsentene av sexleketøy har begynt å fokusere på dette området, og det skapte en stor endring i etterspørselen, legger Mackowski til.

For kvinner var vibratoren Magic Wand den mest solgte sexartikkelen. Vibratoren ble blant annet godt kjent gjennom TV-serien «Sex og singelliv» på 2000-tallet, og det ser ut til at norske kvinner nå (endelig) har kastet seg på trenden.

Dildoer og glidemiddel

Det er ikke bare Magic Wand som ser ut til å være populær. Sinful skriver at de i løpet av 2016 har solgt 1382 meter med dildoer til det norske folk.

Det er nesten like langt som to Svinesundsbruer, som er 704 meter lang.

Foruten vibratorer og dildoer, har nettbutikken solgt bøtter og spann med glidemiddel.

Sexbutikken oppgir at de har solgt over 3800 liter med glidemiddel i 2016, noe som ifølge dem er nok til å fylle 32 badekar.

Om trenden fortsetter, ser det ut til at 2017 kan bli et glatt år.

Til Side3 spår Mackowski nemlig økt salg og nye sextrender, mye takket være én film.

- Vi regner med en stor oppgang i salget rundt februar. Da kommer den nye «Fifty Shades Darker»-filmen ut. Da øker slaget av forskjellige BDSM-sexleketøy til par. Vi tror mange par har fått lyst til å eksperimentere litt med mild bondage i soveværelset etter å ha sett filmen, sier Mackowski.

