Heidy Pandora (24) beskriver seg selv som en "fulltids reiser" og har besøkt mer enn 20 land de siste tre årene. 24-åringen har ingen jobb til å betale de eksotiske reisene med, alt finansieres gjennom såkalt "sugardating".

Kort fortalt går Pandora på stevnemøter med velstående menn som har ingen problemer med å betale for hennes tid og selskap. Et slikt forhold trenger ikke nødvendigvis å innebære noen form for seksuell aktivitet mellom partene.

Ifølge New York Post har 24-åringen i tre år vært medlem på datingside som "kobler reiseglade single sammen". Medlemskap for kvinner er gratis, mens menn må betale for å kunne komme i kontakt med damene.

På nettsiden kan man registrere om man vil la en annen person betale reiseutgiftene for deg, om du vil betale for vedkommende eller om dere skal dele regningen 50/50.

Selv om nettsiden retter seg mot single, forteller Pandora at mange av hennes reieskompanjonger er gifte menn.

- Noen av mennene på nettsiden er gifte. Jeg ser ikke problemet med å ha sex med gifte menn. Er de gift og leter etter noe ekstra, så er de ikke lykkelige. Mange av dem har heller ikke et seksuelt forhold til sin kone lenger, forteller 24-åringen.

Et innlegg delt av Heidy Pandora (@heidy_pandora) tirsdag 23. Mai. 2017 PDT

Hun understreker at hun aldri føler seg presset til å hoppe i køys med reisepartnerene, selv om de tar regningen.

- Jeg betaler ikke for noe. Du kan betale halvparten om du vil, men jeg foretrekker å ikke gjøre det. Jeg sparer penger til min egen fremtid. Derfor vil jeg ikke bruke masse penger på ferie - det er så dyrt. Jeg har vært på tur med alle type menn, men jeg har ikke hatt sex med alle, forteller Pandora.

- Har vi en kjemi, kan ting skje. Men dersom det ikke er noen følelser der, så har vi bare det morsomt på turen eller så reiser jeg hjem, legger hun til.

Den tidligere massøren mener det er en fordel å reise på tur med gifte menn.

- Det er en fordel å reise med dem ettersom de ikke knytter et følelsesmessig bånd til meg. De vil ikke ha noe mer.

På Pandoras Facebook og Instagram-profil kan man se bilder fra reiser over hele verden.

Sugardating i Norge

Fenomenet sugardating eksisterer i Skandinavia også, og har vært oppe til debatt i Norge også. Side3 har tidligere skrevet om den danske helsearbeideren Maria, som har sugardating som en biinntekt.

Det finnes en rekke nettsider som legger til rette for at unge kvinner kan møte menn med en velfylt lommebok.

Sugardating fikk mye oppmerksomhet gjennom NRK serien "Innafor". Her møtte programleder Emma Clare både "daters" og "sugar daddys". Etter programmet ble sendt i februar 2017, opplevde flere sugar dating-nettsider en voldsom økning i antall medlemmer.

En dansk nettside opplevde blant annet en økning på 1500 nye profiler etter at programmet ble sendt.

Mange tilbud

Pandora sier at hun har fått tilbud om å flytte inn med menn hun har vært på tur med.

- Noen har spurt meg om jeg vil flytte sammen og bo med dem. Men jeg er ikke klar for det enda. Mitt liv er i USA.

24-åringen vokste opp i El Salvador før familien senere flyttet til Statene. Hun sier at familien vet hva hun "jobber" med og at de støtter henne fullt ut. Kritikk får hun bare fra personer på internett.

- Folks som dømmer meg er sjalu og misunnelige. Jeg har blitt kalt "gold digger", men jeg føler ikke som det når jeg er på disse turene. Jeg spør aldri om penger. Jeg er bare på nettsiden for å kunne reise og se verden, ikke for å lete etter en "suger daddy", forklarer Pandora.