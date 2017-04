- Du bør være psykisk forberedt på at fantasi fort blir til virkelighet når man åpner denne døren

- Libertinage kaller franskmennene det, en form for å leve ut et fritt sexliv. Det praktiseres gjerne på klubber og i saunaer spesielt tilrettelagt for nettopp dette, forklarer Libertin.no-gründer Erlend Haugen.

- Ja, det finnes så absolutt hemmelige sexnettverk i Norge.

Det fortalte psykolog og sexolog Kristin Spitznogle til Side3 sommeren 2016. Og festene skal ikke være så langt unna hvordan vi kan forestille oss en:

- Man kan godt si at disse festene er kjent for å ha et snev av "Eyes Wide Shut", for de som kjenner filmen. Målgruppen er frilynte libertinere med høye forventninger til erotikk og estetikk, samt betydelige behov for diskresjon.

En libertiner er kanskje et ukjent begrep for mange nordmenn. Wikipedia definerer en libertiner som en person som lever moralsk fritt og uavhengig og som uten hemninger "omfavner personlige nytelser, især seksuelle".

I praksis betyr det ofte single eller par som søker seksuell lek med likesinnede.

Libertinisme er en flere hundre år gammel filosofi. Særlig har den fotfeste i Frankrike. Blant representantene finner vi den ikke ukjente Marki de Sade, som levde livet på 1700-tallet. I dag blir libertinisme assosiert med nihilisme, sadomasochisme og tilhengere av fri kjærlighet.

I Norge er det ikke flust med sexklubber for den eventyrlystne. De som finnes er gjerne "vennenettverk" som møtes i private hjem. Her får ingen innpass før en blir invitert.

I Frankrike, derimot, er man vesentlig mer frilynt.

- Frankrike er Europas mest liberale land når det kommer til uforpliktende sex. Det finnes hundrevis av saunaer og klubber, hvor både single og par møtes for å krydre sexlivet. Gjerne med fremmede, sier Erlend Haugen til Side3.

Han er grunnleggeren av det norske nettverket Libertin.no, og selv bosatt i Frankrike.

Pariserklubben Le Mask er blant de eksklusive stedene, og kun for par.

- Libertinage kaller franskmennene det, en form for å leve ut et fritt sexliv. Det praktiseres gjerne på klubber og i saunaer spesielt tilrettelagt for nettopp dette.

Hit, forklarer Haugen, kommer par for å møte andre par for partnerbytte eller for å finne en ekstra mann eller dame for trekant. Single kommer for både par og andre single. Her går mennesker som bare vil se på, og kjenne på spenningen, og her går mennesker som har lyst til å være i sentrum for begivenhetene og la seg lede inn i sexorgier med fremmede mennesker.

Han advarer om at det kan bli sterk kost.

- Man bør være psykisk forberedt på sterke inntrykk, og være klar over at fantasi fort blir til virkelighet når man først åpner denne døren. Men den enkle filosofien overalt er at "Alt er mulig, men ingenting er obligatorisk", så man kan fint kikke, la seg inspirere og si nei, forteller Erlend Haugen.

Ifølge gründeren varierer møtestedene veldig.

- Noen steder er veldig enkle bestående av en kaffebar, en sauna og noen rom med madrasser. Andre steder er som overdådige spa-anlegg og med temaavdelinger for alle mulige fetisjer.

- Det finnes imidlertid to hovedkategorier. Sauna-konseptene, hvor man får tildelt et håndkle og kler seg naken ved inngang. Og klubb-konseptene, hvor man har klærne på. Inntil man eventuelt tar de av, forteller Haugen.

På klubbene er det sexy påkledning som gjelder.

- I praksis betyr dette skjorte og noe annet enn jeans og joggesko for menn, mens damene gjerne går i undertøy av den raffinerte typen eller en sexy kjole, forklarer han.

Man bør være psykisk forberedt på sterke inntrykk, og være klar over at fantasi fort blir til virkelighet når man først åpner denne døren

Noen steder er åpne for alle, mens andre steder stenger døren for single menn.

- Mange steder har forskjellige dager, med forskjellig praksis. Noen dager kan alle komme inn, inkludert single menn. Mens andre dager er forbeholdt par og single damer, sier Haugen som anbefaler å ta en titt på stedets program før man planlegger visitten.

En rask kikk, på noen utvalgte steder, avslører nemlig at man fort kan ramle opp i ting som for mange kan bli vel heftig.

- Mange av stedene er åpne også på dagtid. Og er man ny i dette, kan det være en ide å legge besøket til en ettermiddag. Da er det gjerne litt færre mennesker, og litt mindre intens atmosfære, anbefaler Haugen.

Han forteller at det også er populært for par, som bare har til hensikt å være med hverandre.

- Det er helt uproblematisk å finne seg et rom, og deretter låse døren for andre, forteller han.