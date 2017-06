Disse Victoria's Secret-modellene tjener latterlig mye penger

Før du leser videre: Tenk på et tall.

Utenfra kan modellyrket virke som et liv i evig luksus og champagnerus, men virkeligheten for mange er en beinhard verden hvor syltynne modeller jobber knallhardt for småpenger.

Supermodellene derimot, kan håve inn solide summer. Blant de gjeveste trofeene - og et sikkert tegn på at du befinner deg i toppsjiktet - er de berømte englevingene til undertøysmerket Victoria's Secret.

Bare det å få være med i Victoria's Secret årlige show er en fjær i hatten de færreste modeller er forunt. Blant de 51 modellene som deltok på showet i 2016, var bare 14 av dem merkets egne ambassadører.

Hattefjær er vel og bra, men det er ikke så dumt med penger heller. Hele ni av modellene på showet er med på Forbes' liste over verdens 20 best betalte modeller.

Her er de ni best betalte Victoria's Secret-modellene akkurat nå, ifølge Forbes' estimater. Anslagene er basert på alle modelljobbene, ikke bare kontrakten de har med Victoria's Secret.

9. Taylor Hill

Tjente 34 millioner kroner i 2016.

Taylor Hill på catwalken for Moschino i Milano 2016.

Taylor Hill (21) gikk modell for Victoria's Secret (VS) første gang i 2014, og ble en "engel" året etter. Hun har 8,3 millioner følgere på instagramkontoen @taylor_hill.

8. Jasmine Tookes



Tjente 35 millioner kroner i 2016.

Jasmine Tookes på jobb for Victoria's Secret i Paris 2016.

Jasmine Tookes (25) har vært en VS-modell siden 2012, og fikk englevingene i 2015. Hun har 1,9 millioner følgere på instagramkontoen @jastookes.

7. Lily Aldridge



Tjente 38 millioner kroner i 2016.

Lily Aldridge på jobb for Victoria's Secret i Paris 2016.

Lily Aldridge (30) er for veteran å regne. Hun gikk først gang for Victoria's Secret i 2009, og har vært en "engel" siden 2010. 5,1 millioner følger henne på instagramkontoen @lilyaldridge.

6. Joan Smalls



Tjente 38 millioner kroner i 2016.

Joan Smalls på catwalken for Victoria's Secret i Paris 2016.

Joan Smalls (28) gikk første gang for VS i 2011. Hun har ennå ikke fått englevingene sine. Hun har 2,2 millioner følgere på instagramprofilen @joansmalls.

5. Alessandra Ambrosio



Tjente 43 millioner kroner i 2016.

Alessandra Ambrosio på Victoria's Secrets moteshow i Paris 2016.

Alessandra Ambrosio (36) er også blant VS-veteranene. Hun gikk først gang for undertøysprodusenten i 2004. 8,5 millioner mennesker følger henne via instagramkontoen @alessandraambrosio.

4. Liu Wen

Tjente 59 millioner kroner i 2016.

Liu We på jobb for VS i Paris 2016.

Liu Wen (28) var i 2009 den første asiatiske modellen i stallen til Victoria's Secret. Hun har 2,6 millioner følgere på instagramkontoen @liuwenlw.

3. Gigi Hadid

Tjente 76 millioner kroner i 2016.

Gigi Hadid kan le hele veien fra catwalken til banken. Her på VS-showet i Paris i 2016.

Gigi Hadid (21) er blant de ferskeste modellene til Victoria's Secret, men det skorter ikke på inntektene. Hun kom under vingene i 2015. Modellen har 34 millioner følgere på Instagram. Sjekk ut profilen @gigihadid.

2. Kendall Jenner

Tjente 87 millioner kroner i 2016.

Kendall Jenner tjener til livets opphold for Victoria's Secret, i Paris 2016.

Kendal Jenner (20) er den yngste modellen her, men håver inn nesten like mye som Victoria's Secret-dronningen som topper lista. Hun signerte for undertøysprodusenten i 2015. Jenner har imponerende 81 millioner følgere på instagramprofilen @kendalljenner.

1. Adriana Lima

Tjente 89 millioner kroner i 2016.

Adriana Lima viser hva hun er god for på catwalken under Victorias's Secret store show i Paris 2016.

Adriana Lima (35) er den soleklare dronningen blant Victoria's Secrets modeller. Hun signerte for produsenten i 1999, og ingen har gått flere kilometer på catwalken enn henne. Lima har 10,5 millioner følgere på instagramprofilen @adrianalima.