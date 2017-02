Disse morsomme damene hadde vi garantert sveipet til høyre på

Humor er minst like viktig som et bra profilbilde.

Dagens sjekkemarked er ikke som det en gang var. Tiden der man drakk seg til mot bare for å tørre å gå bort til et bord med jenter, bare for å lire av seg noe uten suksess er borte.

Nå har mye av sjekking forflyttet seg fra lugubre barer og dansegulv til smarttelefoner. Tinder, Happn og Bumble er bare noen av de som er der ute for å gjøre sjekking litt lettere.

Men for lesere som har forsøkt disse sjekkeappene, er det ikke bare bare å treffe "den rette" der ute. Det er ikke alle man matcher med som er noe å spare på.

Heldigvis finnes det noen gullkorn der ute. Humorsiden The Chive har rotet rundt i internettverden og funnet en rekke Tinder-profiler som hadde fortjent en sveip til høyre.