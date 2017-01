Disse militæropptakene har aldri blitt vist før

- Jeg husker bare flashet og tanken "nå dør du, Kåre".

Det forteller oberstløytnant Kåre Brændeland (45) i denne ukens episode av dokumentarprogrammet "Insider".

Dokumentarserien har denne gangen fått et innblikk i norske soldaters liv under internasjonale operasjoner. Siden andre verdenskrig har over 100.000 norske soldater tjenestegjort på utenlandsk jord.

Norge sendte soldater og helsepersonell som en del av FN-styrkene under den blodige borgerkrigen som herjet på Balkan på 1990-tallet. Én av dem var Kåre. 21 år gammel landet han i byen Gorazde i Bosnia.

Året var 1994 og Gorazde var under angrep av serbiske nasjonalister.

Synet som møtte den unge norske soldaten vil han aldri glemme.

- Jeg ble så sjokkert for jeg var så uforberedt på det. Dette var jo vårt eget Europa. Det var en voldsom overgang å komme fra det ungdommelige festlivet i Oslo og rett inn i en såpass blodig konflikt som man ikke var forberedt på, beskriver Brændeland.

Ett av oppdragene som har brent seg fast til den erfarne oberstløytnantens minne, er da han blir sendt for å evakuere et sykehus i byen. Sykehus mangler strøm, vann og de begynner å tom for medisiner og utstyr. Bygningen har vært under harde angrep. Flere hundre pasienter med livstruende skader er blitt stuet sammen i kjelleren.

Dette blir Brændelands første møte med lokalbefolkningen.

- Det jeg husker best er de paniske øyne og den klaustrofobiske stemningen. Det som gjør veldig sterkt inntrykk er at jeg ser mange små barn ett, to, tre år gamle. Mange har dem har skuddskader fra snikskyttere. Altså, skutt av folk som ligger og skyter på dem med gevær. Barn som leker i sandkassen - i Europa, sier Brændeland til "Insider".

I episoden får man se video og bilder som aldri tidligere er blitt vist. Disse opptakene ble gjort av en lokal bosnisk fotograf. Han ønsket å dokumentere de grusomme overgrepene sivilbefolkningen ble utsatt for. Da Gorazde så ut til å falle i serbiske hender, ga fotografen video til Brændeland. Den norske soldaten smuglet VHS-kassetten ut.

Les også: Monica er fembarnsmor og pornostjerne: - Hun er verdens beste mamma, sier datteren

Norske soldater i Afghanistan

Tirsdagens episode viser også bilder fra noen av de kraftigste kampene norske soldater har opplevd siden andre verdenskrig.

Under oppdrag i Afghanistan i 2011, blir norske soldater fra telemarksbataljonen og afghanske soldater angrepet fra alle kanter i det de forsøker å frakte forsyninger til en utpost kjent som Russian Hill.

Sersjantmajor Jørgen Bull ledet flere operasjoner under sin tid i Afghanistan. I 2016 mottok han St. Olavsmedaljen med ekegren for sin innsats.

Utposten er et strategisk viktig punkt for å holde Taliban i sjakk og unna landsbyer i området.

Kolonnen er forsøk nummer to, etter at kjøretøyene i første runde ble angrepet og satt fyr på. Denne gangen består kolonnen av rundt fem hundre personer fordelt på hundre kjøretøy.

Les også: Ronny Alte: - Det handler ikke om fremmedfrykt, men om kjærlighet til landet vårt

"Insider" har fått bruke video tatt av soldatenes hjelmkameraer. Klippene viser dramatiske bilder, der kolonnen blir beskutt fra 360 grader.

Mannen som ledet operasjonen, Jørgen Bull, sier til "Insider" at det bare var flaks at ingen norske liv gikk tapt den dagen.

- Vi skal prise oss lykkelige for at vi har så dyktige soldater (her til lands red. anm.). Det er de som gjør jobben. Det var flaks at vi ikke mistet noen, men flaks er noe du gjør deg fortjent til. Det har jeg en grunnleggende tro på, sier sersjantmajoren til kamera.

Bull ble tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren i 2016 for sin ledelse og mot i Afghanistan i 2011.

- Historien bak

Presseoffiser i Forsvaret, Fredrik Tandberg, har sett "Insider"-episoden. Han sier til Side3 at han er veldig fornøyd med Brændeland og Bulls historier blir delt med det norske folk.

- Av forståelige grunner er mange veteraners historier ikke så tilgjengelig for folket. Vi i Forsvaret synes det er viktig å dele slike historier. For de fleste her hjemme er det helt umulig å skjønne hvor farlig og ekstremt det kan være på slike oppdrag. Dette formatet er en bra måte å gi sivile et innblikk i en soldats liv, sier Tandberg.

Presseoffiseren legger til at de høyt dekorerte veteranene har fått sett episoden. De er fornøyde med resultatet.

- De ville begge fortelle sin historie og de er veldig fornøyde med hvordan "Insider" har fortalt deres. Vi i Forsvaret synes det er viktig at slike historier blir delt, slik at veteraner kan få anerkjennelsen de fortjener. I tillegg gir det et innblikk i hva som ligger bak utmerkelser og medaljer Forsvaret deler ut, mener Tandberg.

To meter unna døden

Som for Bull, kunne utenlandsoppdraget for Brændeland endt veldig annerledes. Minnene om den gangen det nesten gikk galt sitter der enda, selv mer enn 20 år etter.

- Jeg husker bare lysglimtet, den voldsomme trykkbølgen, støvet. Jeg husker veggene som rister. Betong som faller ned fra taket og treffer meg i hjelmen. Det viser seg etterpå at det er to stridsvogngranater som slår inn i veggen til etasjen rett over oss. Hadde den truffet to meter lenger ned hadde vi vært borte, vi også. Jeg husker bare det flashet: "Nå dør du, Kåre". Tiden står stille. Også gjør du ikke det, forteller oberstløytnanten.

- Du er så full av adrenalin og for min del, en tåke av raseri og frustrasjon, så du bare fortsetter. Du reflekterer ikke så mye over det, men jeg husker flashet. Det er først etterpå at du begynner å tenke "dæven, det var nært", beskriver Brændeland.

For sin innsats i Bosnia har Brændeland blitt tildelt den høyest utmerkelsen en norsk soldat kan få, krigskorset.

Se "Insider" tirsdag klokken 21.30 på MAX.

Les også: